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Un nuevo rumbo juntos

El jefe de Honda habla del nuevo camino de Aston Martin: "Ahora estamos de acuerdo..."

Koji Watanabe, jefe de los motores Honda, asegura que desde hace ya unas semanas sí saben como tienen que trabajar en equipo para que los coches de Fernando Alonso y Lance Stroll sigan progresando.

Alonso conduciendo su Aston Martin Alonso conduciendo su Aston MartinReuters

En el Gran Premio de Hungría, el último antes del parón veraniego en la Fórmula 1, por primera vez se pudo ver a los dos Aston Martin lejos de los últimos puestos de la parrilla. Lance Stroll acabó decimotercero y Fernando Alonso, decimocuarto.

Puede parecer poco al seguir fuera de los puntos, pero para Aston Martin este ha sido un paso adelante enorme. Y quieren mucho más.

El jefe de los motores Honda, Koji Watanabe, ha dicho en 'AS Web Japón' que ahora saben cómo trabajar en equipo junto con Aston Martin para que los coches de Fernando y de Lance sigan avanzando posiciones en la parrilla. Al menos hasta llegar a los puntos.

"Nuestra colaboración con Aston Martin va mejorando cada vez más", reconoce Watanabe en medio del parón veraniego.

Saben qué hacer y el plan está en marcha: "Ahora estamos completamente de acuerdo en cómo mejorar el rendimiento, qué objetivos debemos fijarnos y qué tipo de pruebas debemos realizar para lograrlo" .

Países Bajos es la próxima cita y allí llegará la primera mejora del motor Honda: "Queremos conseguir un buen resultado en Zandvoort".

En Honda y en Aston Martin se ilusionan. Pero el jefe japonés lanza un último aviso: la mejora de Hungría pudo ser por las características del circuito y podrían seguir sufriendo en las próximas carreras. "Las características de la pista también influyen", lamenta para finalizar.

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