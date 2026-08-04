Honda señala el alcance del nuevo motor de Fernando Alonso y Aston Martin para el GP de Países Bajos

Según fuentes, los británicos podrían obtener una mejora de medio segundo en su rendimiento gracias a la incorporación de la nueva unidad de potencia de los japoneses.

Aston Martin ya tiene nuevo motor con el que competir para el segundo tramo de la temporada de Fórmula 1. Tras las exitosas mejoras aplicadas en el GP de Hungría, los británicos han recibido durante este parón veraniego el nuevo motor Honda con el que esperan reducir la distancia con el resto de sus rivales.

Durante varias jornadas de pruebas, los de Silverstone han podido comprobar el alcance de la unidad de potencia que han desarrollado durante meses sus socios motoristas, y los resultados parecen haber sido satisfactorios. Según ha indicado el periodista inglés Gary Anderson, Fernando Alonso y compañía podrían ganar medio segundo gracias al nuevo motor.

En concreto, tal y como ha publicado el analista en 'Autosport Web', el potencial del motor podría hacer que el bicampeón del mundo pasase de disputar de forma regular la Q2 a la Q3 al término del campeonato. Por ende, la mejora en el rendimiento en pista del AMR26 será exponencial.

De esta forma, el próximo domingo 23 de agosto, Aston Martin empleará por primera vez la nueva unidad de potencia de forma oficial en carrera, donde prevén alcanzar a los equipos de media tabla y obtener un notable resultado en el GP de Países Bajos, mejor que el de Hungaroring.

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