'BBC': la petición de Newey nada más llegar a Aston Martin que provocó retrasos en el AMR26

El periodista Andrew Benson ha señalado las causas que determinaron diversos problemas que han sufrido los británicos tras la llegada del laureado ingeniero.

Aston Martin ha experimentado una montaña rusa de emociones a lo largo del año, debido a los múltiples problemas con el motor de Honda, el diseño del AMR26, su chasis y el retraso a la hora de desarrollar el coche. Echando la vista atrás, el origen de estos inconvenientes se reduce a la llegada de Adrian Newey a la escudería británica.

El laureado ingeniero aterrizó en Silverstone como el flamante fichaje de los británicos, que les daría la capacidad de ganar un título o tener un coche capaz de pelear por las victorias. Sin embargo, meses después, la realidad se aleja completamente de los ideales que tenían antes de comenzar el campeonato.

Según ha informado la 'BBC', el caos vivido en Aston Martin se debe principalmente a Newey. En sí, Andrew Benson, periodista y experto en F1, ha puntualizado las causas de los problemas del equipo. Desde la llegada del ingeniero, este pidió a los trabajadores que cesasen sus labores en el diseño del coche para centrarse en el suyo particular.

Además, tal y como señala Benson, el túnel de viento no estuvo listo para recibir ningún modelo hasta mediados de abril, por lo que ya contaban con cuatro meses de retraso y, hasta el pasado mes de noviembre, no se percató de la diferencia de trabajo entre Honda y el resto de motoristas.

A pesar de ello, el experto ha puntualizado que el coche que ya se está diseñando de cara a 2027 estará diseñado al completo por el propio Newey desde el primer día y que, dependiendo del desarrollo y rendimiento del motor Honda, su competitividad en la F1 variará.

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