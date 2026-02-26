Schumacher, sobre el gran problema con Fernando Alonso en Aston Martin: "Deben evitar destruirse"

El hermano del legendario Michael Schumacher ha comentado recientemente su punto de vista acerca del trabajo que se está realizando en Silverstone, donde la rivalidad entre el asturiano y Stroll podría generar problemas.

La expectación con Aston Martin continúa siendo máxima a pesar de las desastrosas pruebas de Bahréin. El equipo de Lawrence Stroll junta a Fernando Alonso con el hijo del director de la escudería, Lance Stroll, lo que puede suponer una problemática en cuanto al liderazgo sobre la pista. Sobre esto ha hablado un expiloto de Fórmula 1.

Gracias a la gran inversión del magnate canadiense, Silverstone reúne a algunos de los nombres más potentes de la competición. Además del piloto asturiano, Adrian Newey y Andy Cowell forman parte del taller. Según Ralf Schumacher, la gestión de Stroll (padre) estaría lejos de ser perfecta.

"Debo decir que Lawrence Stroll tiene una forma muy particular de hacer las cosas. No habla mucho con nadie. Lo ves, pero apenas concede entrevistas. Y no se lo ha ganado ni de lejos. Obviamente, esto crea un gran problema dentro del equipo", explicaba el expiloto de Williams y Jordan entre otros equipos de la parrilla.

Pero el hermano del legendario Michael Schumacher se centró en una problemática en específico que involucra al español: "Deben evitar destruirse mutuamente (Fernando y Lance). Esto va a ser una gran prueba de paciencia. Alonso, supuestamente, está en su último año y estará de todo menos contento; probablemente, al contrario, enormemente frustrado". Comentaba el canadiense respecto a la lucha por el puesto principal al frente de Aston Martin.

"Creo que Lawrence está bajo una enorme presión de los inversores, porque parece que está tomando las decisiones por su cuenta", declaraba Schumacher para 'Sky Sports Alemania'. Una situación límite según el expiloto, que afectaría a los grandes nombres del 'box': "No es alguien que se mantenga alegre cuando las cosas no salen como él quiere. Se dice que ha habido bastantes discusiones acaloradas. Y Adrian (Newey), obviamente, también está muy decepcionado con toda la situación, sin duda. Se lo había imaginado todo de una forma más hermosa. La presión es enorme".

Concluyó dando su punto de vista acerca del trabajo que se está realizando desde Silverstone, según Ralf, "se mueve de forma lateral en lugar de hacia adelante". Cerraba con un último deseo para el éxito del equipo de Alonso, que aún puede salvar la situación: "Un comienzo tan dramático... Solo espero que se les dé tiempo a él y al equipo, incluido Adrian Newey".