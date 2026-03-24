Honda acusa a la FIA de perjudicar al motor de Aston Martin y Alonso con la nueva F1

Satoshi Tsunoda, jefe del proyecto de Honda F1, habría confesado al medio citado su teoría, por la cual el cambio de reglamento tenía el objetivo de evitar que los británicos tuviesen ventaja.

El nuevo reglamento de la Fórmula 1 ha desatado un caos en el paddock. El cambio en las unidades de potencia ha perjudicado a varios equipos de la parrilla y entre ellos se encuentra Aston Martin. Los de Silverstone afrontan diversos problemas con el motor y su socio motorista ha cargado contra la FIA.

Según ha publicado 'Motorpasión', Honda asegura que el máximo organismo del automovilismo habría cambiado el reglamento con el propósito de que el motor que ellos han confeccionado para Aston Martin y Fernando Alonso fuese una hecatombe.

Tal y como recoge el citado medio, Satoshi Tsunoda, el jefe del proyecto de Honda en la F1, ha informado ante diversos medios de comunicación que la FIA evitó que los británicos tuviesen una ventaja en "la combustión a alta velocidad que estaba en la alta relación de compresión de 18:1".

"La nueva normativa cambió la relación a 16 y redujo un 30% el caudal de combustible. Me pregunto qué buscaban con esto", añade Tsunoda, dejando entrever que les obligaron a empezar de cero cuando contaban con un motor con bastantes puntos fuertes en comparación con el actual.

Además, el de Honda ha criticado los cambios a los que se vieron obligados a realizar de improviso. "Nos obligaron a rediseñar por completo el motor. Añadir el combustible sintético hizo que nuestro método de combustión de 2025 fuese totalmente inválido", asegura, antes de incidir en otro aspecto en el que les perjudicaron, como eran los sensores.

"Usábamos sensores de presión para controlar la sincronización del encendido en los cilindros. Al monitorizarlos, podíamos detectar el punto en el que un mayor retraso en la sincronización del encendido sería un problema. Así podíamos retrasar la sincronización del encendido al máximo sin causar detonaciones", concluye Satoshi Tsunoda.