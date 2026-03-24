Aston Martin, ¿en venta? BYD estaría interesado en comprar el equipo de Fernando Alonso

Según informa 'Auto Motor und Sport', el gigante automovilístico chino tiene la firme intención de entrar de lleno en la Fórmula 1.

Tras la inclusión de Cadillac como undécimo equipo y la entrada de Audi y Ford como nuevos motoristas, la Fórmula 1 podría tener un duodécimo equipo en los próximos años.

Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA, no esconde que su deseo es que ese puesto sea ocupado por un fabricante chino, y ahí entra en escena BYD.

Según 'Auto Motor und Sport', el gigante automovilístico chino "tiene la intención de ingresar a la máxima categoría del automovilismo".

"La Fórmula 1 tiene previsto asignar la duodécima posición de salida en el pit lane a un fabricante de automóviles. La puerta está abierta para BYD", añade el citado medio sobre un equipo que debería arrancar desde cero.

Es por ello que cobra fuerza la posibilidad de que adquieran uno ya existente, y hay dos grandes favoritos: "Aston Martin y Alpine son candidatos que se barajan actualmente".

"Lawrence Stroll podría llegar pronto a su límite", señala el medio alemán, aunque apunta que la venta tendría muchas complicaciones.

"A primera vista, BYD podría intentarlo, pero es poco realista, sobre todo teniendo en cuenta la implicación de Honda, que el fabricante japonés se retire rápidamente", añade el texto.