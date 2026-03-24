¿Por qué Fernando Alonso no correrá los Libres 1 del GP de Japón de F1 con Aston Martin?

Jack Crawford, piloto reserva del equipo de Silverstone, suplirá al bicampeón del mundo de Fórmula 1 en la primera sesión de entrenamientos en Suzuka.

Dada la nula competitividad del AMR26 y la falta de mejoras por parte de Honda, Aston Martin ha tomado la decisión de que Fernando Alonso no participe en los Libres 1 del GP de Japón de F1.

El reglamento del 'Gran Circo' estipula que cada piloto titular deberá ceder su monoplaza a un 'rookie' en dos FP1 a lo largo de la temporada.

Es por ello que desde Silverstone han tomado la decisión de que Jack Crawford, piloto reserva del equipo y subcampeón de F2, le coja el testigo al asturiano en la primera sesión de entrenamientos en Suzuka.

Lo cierto es que tiene todo el sentido a pesar de no ser lo habitual. Una vez que el AMR26 dé un paso adelante, Alonso se podrá centrar en exprimirlo al máximo y no deberá ceder su asiento al reserva en el último tercio de la temporada como es usual.

"Es fantástico poder darle a Jak otra oportunidad en Libres 1 como parte de nuestro compromiso continuo con el desarrollo de jóvenes talentos. Ha estado trabajando duro, especialmente en el simulador en Silverstone, y esta sesión le permitirá seguir adquiriendo valiosa experiencia en pista. Es una oportunidad importante para que continúe progresando, a la vez que contribuye al equipo recopilando datos y comentarios útiles", ha expresado Mike Krack, jefe de operaciones del equipo.

Crawford, que ya rodó en México y Abu Dabi en 2025, se muestra muy ilusionado: "Estoy impaciente de ponerme al volante y pilotar para el equipo en Suzuka. Es un circuito histórico pero exigente, y tengo muchas ganas de aplicar lo que he aprendido en el simulador a las condiciones reales de la pista. Muchas gracias al equipo por brindarme esta oportunidad. Al igual que en mis sesiones de entrenamientos libres anteriores, espero aprovecharla al máximo y aprender todo lo que pueda".