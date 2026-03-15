El jefe de la Fórmula 1 explica la suspensión de los grandes premios de Baréin y Arabia Saudí

Stefano Domenicali ha expuesto los argumentos sobre los cuales se sostienen el aplazamiento de los grandes premios de Baréin y Arabia Saudí previstos para el mes de abril.

El conflicto que asola Oriente Medio sigue dejando consecuencias en el deporte. Esta vez ha sido la Fórmula 1 la que se ha visto afectada. La noche del pasado sábado, la organización comunicaba de manera oficial lo que era un secreto a voces.

El aplazamiento del Gran Premio de Baréin y del de Arabia Saudí es ya una realidad: "Los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudí no se celebrarán en abril. Debido a la situación actual en Oriente Medio, los Grandes Premios, junto con las rondas de la F2, la F3 y la Academia de la F1, no se celebrarán según lo previsto".

"Si bien se consideraron alternativas, no se realizarán sustituciones en abril", aseguraba la propia Fórmula 1 en un escrito publicado en sus redes sociales.

Stefano Domenicali, jefe de la competición, ha comparecido ante los micrófonos de la propia organización para explicar la situación de manera más extensa: "Es una situación desafortunada. Era una decisión que debía ser tomada teniendo en cuenta lo que está pasando en esa región. Cuando tienes que tomar estas acciones no es fácil. Tienes que pensar en el panorama mayor".

"Pero quiero agradecer a la FIA y los promotores que han entendido completamente la situación. Hemos tomado una decisión conjunta para el beneficio del deporte", ha asegurado el máximo mandatario de la F1.

Domenicali también ha querido mandar un mensaje de apoyo a los aficionados afectados: "Para los 'fans' que están ahí (Baréin y Arabia Saudí) siempre siguiéndonos, lo primero de todo, manteneos a salvo. Queremos volver lo antes posible. Sentimos el amor y la pasión que recibimos en Arabia Saudí y Baréin. Seguid conectados y volveremos pronto.