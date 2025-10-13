Un histórico dirigente de la F1 se moja sobre quién será el futuro Verstappen: "No va con excusas..."

Bernie Ecclestone, quien fuera presidente de la Fórmula 1, dice que Oscar Piastri es el segundo mejor piloto de la parrilla por detrás de Max.

El mundial debería decidirse entre los McLaren, entre Oscar Piastri y Lando Norris, aunque Max Verstappen sigue teniendo opciones. Y nunca se debe descartar al cuatro veces campeón de la Fórmula 1. Sus últimos resultados le han acercado en este tramo final de la competición.

Y el legendario expresidente de la Fórmula 1 Bernie Ecclestone, en 'Sport.de', dice que detrás de Max está Oscar Piastri, "el segundo mejor piloto del mundo".

"Hace bien su trabajo. Cuando comete errores, sabe que los ha cometido. No echa la culpa a otros, ni te viene con excusas. Se asegura de que no los repite, no comete dos veces el mismo error. Es el mejor piloto después de Max Verstappen", dice Ecclestone.

Sobre la lucha por el título, cree el exjefe de la F1 que se quedará en McLaren: "Han tenido suerte, están en el equipo adecuado en el momento adecuado. Sin duda, ha habido pilotos que son mejores que los de ahora, pero nunca han tenido la oportunidad de demostrar sus puntos fuertes".

"Zak Brown está haciendo un muy buen trabajo. Lo dije hace poco porque lo conozco desde hace mucho. Sé que es muy talentoso, pero uno de sus talentos es que elige a la gente adecuada para trabajar para él", indica Ecclestone.

La distancia entre los pilotos de McLaren, Piastri y Norris, es mínima. Apenas 22 puntos. Y este fin de semana, en el Gran Premio de Estados Unidos, se repartirán más puntos con la carrera al sprint y la carrera larga del domingo.