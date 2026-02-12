Ahora

¿Otra vez Max Verstappen?

El jefe de Mercedes pasa de favoritismo y señala a Red Bull: "Es la referencia"

Toto Wolff, jefe de Mercedes, dice que el equipo Red Bull es el que parece partir con ventaja en esta pretemporada de 2026.

Toto Wolff, jefe de MercedesToto Wolff, jefe de MercedesGetty Images

Aunque todos en el paddock colocan a Mercedes como el gran favorito para la Fórmula 1 de 2026, Toto Wolff echa balones fuera. Y señala a Red Bull. Cree que Max Verstappen e Isack Hadjar tendrán el coche más rápido y ya lo están demostrando desde los primeros test de pretemporada.

Wolff, en 'Sky Sports', ha lanzado muchos elogios a Red Bull: "Ellos han hecho un muy buen trabajo".

"Su coche y su unidad de potencia son el punto de referencia en este momento, diría yo. Y luego, obviamente, tienes a Max en el coche, esa combinación es muy buena. Fíjate en el despliegue de energía de hoy. Son capaces de desplegar mucha más energía en las rectas que todos los demás. Me refiero a vueltas consecutivas", explica el jefe de las flecha de plata.

Cree que Max ha podido probar cosas muy diferentes: "Lo hemos visto antes en una sola vuelta, pero ahora lo hemos visto en diez vueltas consecutivas con el mismo tipo de despliegue en recta. Diría que, a día de hoy, en el primer día oficial de pruebas, que siempre hay que tomar con cautela, han marcado la pauta".

¿Mercedes no es tan favorito?

En pretemporada todos siguen colocando a Mercedes como el mejor coche, pero Wolff apunta que quizá se han emocionado demasiado: "Creo que todo el mundo se ha emocionado demasiado con el rendimiento de los equipos propulsados por motores Mercedes".

McLaren, Williams y Alpine también llevan esa unidad de potencia. Habrá que seguirles de cerca para conocer de verdad cuáles son las opciones de Mercedes.

