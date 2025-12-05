La surrealista imagen que dejan los libres 1 de Abu Dhabi: una lata en la pista

Las primeras pruebas en Yas Marina han dejado varios momentos destacados. En cuanto a los tiempos, la cabeza sigue más apretada que nunca, en una prueba marcada por la participación de nueve 'rookies'.

Han tenido lugar esta mañana los primeros libres correspondientes al Gran Premio de Abu Dhabi. Lando Norris y Max Verstappen se disputarán el título este fin de semana, que ha comenzado dejándonos una imagen difícil de creer.

En plena sesión, una lata apareció en mitad de la pista. No causó ninguna complicación pero supuso, de nuevo, un imprevisto que no debería ocurrir bajo ninguna circunstancia en una carrera de Fórmula 1. Una nueva 'sorpresa' como la de la alcantarilla de Las Vegas que no hace ningún bien a la imagen de la competición.

En lo que a la clasificación se refiere, Norris obtuvo el primer puesto con un tiempo de 1'24"485. Tan solo ocho milésimas más firmó su inmediato perseguidor, Verstappen. Charles Leclerc acabó tercero: "Somos muy lentos", exclamaba por radio.

El monegasco dejó un trompo al final de la prueba tras un fallo de estabilidad en la parte trasera de su Ferrari. Carlos Sainz ha finalizado noveno, una imagen positiva con el Williams. Oliver Bearman también tuvo problemas con su Haas: "No tengo potencia".

Ha sido una prueba marcada por el protagonismo de los 'rookies'. Hasta nueve de los pilotos les han cedido su asiento en la última carrera del año, como deben hacer al menos dos veces a la temporada. Así lo ha hecho Aston Martin, cuyos monoplazas han firmado las dos peores posiciones de la prueba.