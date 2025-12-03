Hamilton señala a la prensa por la situación de Ferrari: "Hay mucha negatividad..."

El piloto inglés, cuyos resultados están siendo desastrosos, dice que la "negatividad de los medios" está afectando al equipo.

Lewis Hamilton se está convirtiendo en uno de los pilotos con peores números de la historia de Ferrari. Y eso que fue uno de los fichajes más mediáticos. Un siete veces campeón de la Fórmula 1 en la escudería más laureada. Pero no está funcionando. Ni mucho menos.

Ahora el inglés, después de otro espantoso resultado en el Gran Premio de Qatar, dice que la negatividad de la prensa está afectando seriamente al rendimiento del equipo.

'Motorsport' recoge sus palabras: "La negatividad que hay constantemente en los medios de comunicación y todo eso afecta a la gente del equipo".

"Los chicos llegan a casa con sus esposas y éstas les dicen 'han estado diciendo esto sobre el lugar donde trabajas', y estoy seguro de que es duro, y los niños, y todas esas cosas. Así que afecta mucho a mucha gente", dice un Hamilton que está completando la peor temporada de toda su carrera en la F1.

No se entiende con el coche. Seguramente con el equipo tampoco. En varias ocasiones ha protestado sobre la decisión de no desarrollar el coche y pensar sólo en 2026. Él, directamente, ha manifestado que no quiere que llegue el momento de afrontar cómo será el próximo coche.

"El desarrollo no ha sido un problema. Quería que pasaran al coche del año que viene. Quería asegurarme de que empezábamos pronto...", cierra Lewis.