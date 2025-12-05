Una tenista serbia revela el consejo que Djokovic le dio para ganar: "Mantente firme en..."

Olga Danilovic, pareja de dobles mixto de Djokovic en el US Open, destaca la mentalidad del serbio para dominar en la pista durante tantos años.

Novak Djokovic atraviesa una etapa de "reconstrucción" en su carrera en la que busca volver a lo más alto, tras pasar dos años complicados a causa de las lesiones. El serbio ha asegurado que está listo para "estar a la altura de los mejores" en 2026 y buscará demostrarlo en el Open de Australia.

El tercer integrante del famoso 'Big Three' lleva más de 20 años compitiendo entre los mejores, y esto se debe en gran medida a su fuerte mentalidad. Dicho aspecto del serbio ha sido destacado por un tenista y compatriota de 'Nole', quien ha entrenado recientemente con él.

En concreto, se trata de Olga Danilovic, tenista número 67 del mundo. A sus 24 años, Danilovic ha compartido pista con Djokovic, y en declaraciones para el podcast 'Tennis Insider Club', la serbia ha compartido su impresión tras recibir una charla de Novak.

"Después de terminar la conversación con él, le dije… vale, dame una raqueta, voy a ganarles a todos", señala Olga sobre la influencia que tiene Djokovic a la hora de aconsejar.

Durante años, el tenista serbio ha dominado el ranking del tenis, siendo hasta ocho veces el mejor tenista del año, y todo ello gracias a su mentalidad. "Realmente, dominaba… sí, por supuesto el juego, pero sobre todo la mentalidad", añadía Danilovic en el podcast.

Toda esa mentalidad tiene una base que se debe cumplir siempre para mantenerse en lo más alto continuamente, y Danilovic la ha revelado. "Sé fiel a ti mismo. Haz lo que sientes. Mantente firme en tu identidad", concluía la tenista serbia sobre los principios de Djokovic que ha compartido con ella.