¡Surrealista confesión de Ferrari! La razón por la que revelan haber 'tirado' la temporada en abril

Fred Vasseur, jefe de la escudería italiana, ha declarado que a finales de abril tuvieron que tomar la decisión de sacrificar la temporada. Ante la superioridad de McLaren, decidieron centrarse en 2026.

Fred Vasseur, jefe de equipo de Ferrari, ha revelado que, ante la enorme ventaja de McLarena principio de temporada, decidieron enfocarse en el año que viene: "Creo que a finales de abril, pasar a 2026, fue una decisión difícil".

"Echas un vistazo al campeonato y ves que sería muy difícil remontar a McLaren con el ritmo y la diferencia de puntos. Y dices, vale, con los recursos que tenemos, centrémonos en el 26", explicó Vasseur, como ha recogido 'Motorsport'.

Una resolución en la que afirma, hubo consenso con Charles Leclerc y Lewis Hamilton: "Esta decisión fue compartida por todos los miembros del equipo... Por supuesto, los pilotos formaron parte de esta decisión, porque están totalmente comprometidos con el proyecto". Desde el equipo ven el reinicio de la normativa el año que viene como una gran oportunidad para estar en lo más alto el próximo curso.

Sin embargo, admite que esto les ha pasado factura en 2025: "Cuando aún te quedan 18 o 20 carreras y sabes que no vas a aportar ningún desarrollo aerodinámico, es bastante difícil de gestionar psicológicamente".

Aunque tampoco han abandonado del todo el coche de este año: "Seguimos adelante, hemos introducido algunas mejoras mecánicas, estamos intentando mejorar el funcionamiento". Unas mejoras que, vistos los resultados, no han sido suficientes para realizar una buena temporada. La escudería no ha logrado ni una sola victoria en todo el año.

Está claro que se viven tiempos difíciles en Ferrari, a falta de dos grandes premios, aún optan al tercer puesto en el Mundial de Constructores, que pelearán con Red Bull. Aún así, Vasseur se muestra optimista respecto al futuro, donde esperan, volver a lo más alto: "Sigo confiando en la decisión que tomamos".