Un expiloto de F1 saca los colores a Ferrari por tirar la temporada: "Estoy seriamente preocupado"

El francés Jean Alesi, que corrió para los italianos durante cinco años, ha criticado a la escudería por dejar de luchar por la temporada y excusarse en prepararse para 2026.

La temporada de Fórmula 1 para Ferrari ha sido una pesadilla. La escudería italiana ha visto cómo sus dos pilotos no han conseguido ninguna victoria este año pese a las expectativas que se tenían sobre ellos, y se ha abierto una guerra interna entre ellos y el jefe del equipo.

Con una cuarta posición en el Mundial de Constructores, muy por detrás de McLaren, y con Charles Leclerc y Lewis Hamilton fuera de la contienda por el título de la F1, la escudería decidió en consenso con sus pilotos tirar la temporada sobre el mes de abril para centrarse en 2026.

Una decisión que no ha sentado muy bien a sus seguidores, y mucho menos a uno de sus expilotos, el francés Jean Alesi, quien corrió para los de Maranello durante cinco años. El francés ha escrito en su columna personal publicada en el diario italiano 'Corriere della Sera' una crítica contundente dirigida a Ferrari, y sobre todo, al presidente John Elkann.

"He evitado hablar de Ferrari en los últimos meses. Ahora, lo hago con gran decepción. Pensaba que las críticas del presidente a los pilotos harían que el equipo se pusiera las pilas, cambiara las cosas y diera a Charles Leclerc y Lewis Hamilton un coche más competitivo", comenzaba a escribir el antiguo piloto de la escudería italiana.

"En lugar de eso, en Qatar tuvimos el peor gran premio que se recuerda. Una decepción total para nosotros, los aficionados, tanto pensando en cómo se presentó Ferrari en pista al principio de la temporada como en su rendimiento posterior", añadía Alesi mostrando su más profunda decepción.

Respaldo a Hamilton y honores para Verstappen

Una de las problemáticas más presentes durante la temporada ha sido el escaso rendimiento de Hamilton, quien llegó a la escudería para sustituir a Carlos Sainz y tener opciones de volver a ganar un campeonato. Sin embargo, el resultado ha sido todo lo contrario y el británico ha confesado vivir "su peor año en la F1".

Pese a ello, Alesi ha defendido al heptacampeón de la Fórmula 1. "Lewis puede tener algunos defectos, pero ganó siete campeonatos del mundo, mientras que Ferrari no ganó nada", afirmó el francés.

"Estoy seriamente preocupado por el futuro. Decir que se ha parado todo el desarrollo para preparar el coche del año que viene parece una excusa débil. Todos los equipos han estado haciendo una doble tarea en 2025. Mejorando en la pista y adelantando el coche de 2026. La actitud de Ferrari me hace pensar en un vergonzoso intento de proteger este fracaso", ha continuado criticando Alesi en cuanto al planteamiento de Ferrari durante el año en comparación con el resto de escuderías.

Por último, el expiloto ha alabado a Max Verstappen por su remontada en el campeonato y su carácter incansable. "Independientemente de cómo acabe, mención especial para Max Verstappen. El verdadero buen ejemplo: no se rinde, carga contra el equipo, está en perfecta simbiosis con los hombres de su equipo. Bravo", sentenció Alesi.