Al menos siete detenidos y diez heridos en una emboscada de ultras polacos a los aficionados del Rayo Vallecano

Los detalles Alrededor de 50 ultras enmascarados del Jagiellonia Bialystok han atacado durante la noche de este miércoles dos autobuses que trasladaban a aficionados del equipo vallecano para el partido que disputarán ambos equipos en Conference League.

Un grupo de aproximadamente 50 ultras polacos del Jagiellonia Bialystok atacó dos autobuses que transportaban a aficionados del Rayo Vallecano, resultando en siete detenciones y diez heridos, nueve de ellos españoles, tres hospitalizados. El incidente ocurrió entre Varsovia y Bialystok, en Prosienica, donde los radicales, enmascarados, bloquearon el paso de los autobuses con vehículos y agredieron a los hinchas con martillos y porras telescópicas. La rápida intervención policial, llegando cinco minutos después del aviso, evitó una escalada mayor. Se encontraron herramientas y armas en el lugar y se detuvo a siete personas, todas residentes de Bialystok.

Alrededor de 50 ultras polacos del Jagiellonia Bialystok han atacado esta noche dos autobuses que trasladaban a aficionados del Rayo Vallecano durante la noche de este miércoles en unos altercados que se han saldado con al menos siete detenciones y nueve heridos españoles, tres de ellos hospitalizados.

Según han informado las autoridades locales, los radicales polacos irrumpieron dentro de los autobuses golpeando a los hinchas con martillos y porras telescópicas. La agresión tuvo lugar entre Varsovia y Bialystok, en la localidad de Prosienica. Los medios polacos, como la emisora 'RMF FM', señalan que unos "cincuenta enmascarados" utilizaron dos vehículos para cortar el paso a los autobuses.

Tal y como ha explicado la comandancia de Policía de Radom en una información recogida por la Agencia Efe, "una patrulla llegó al lugar (del incidente) cinco minutos después del aviso, que fue recibido a las 00:46 horas, y encontró a dos autocares con aficionados de España" donde viajaban aficionados españoles.

"Gracias a la rápida llegada de la Policía se evitó una escalada de la confrontación", añadió el portavoz policial. Los agentes hallaron "una valla que bloqueaba la vía de servicio de la S8", y encontraron "cizallas para cortar metal, pasamontañas y porras" en el lugar de los hechos.

Tras su intervención, se han detenido a siete personas relacionadas con el ataque, cuatro de ellas estaban en los vehículos que bloquearon el paso de los autobuses, y todas ellas son residentes de Bialystok, ciudad donde el equipo vallecano disputará esta noche un partido contra el Jagiellonia correspondiente a un encuentro de la fase de grupos de la Conference League.

Por otro lado, hay constancia de diez heridos, nueve españoles y un polaco. Además de los tres trasladados al hospital, una ambulancia atendió a otros heridos en el lugar que no requirieron hospitalización.

