Red Bull, y Alpha Tauri, podrían estar el próximo año ante su última temporada en la Fórmula 1. La marca de las bebidas energéticas pierde a Honda como motorista tras el adiós de los japoneses al Gran Circo y ya han dicho que o se cumplen una serie de cosas... o adiós.

'Auto Moto und Sport' ha afirmado que los austriacos quieren que se congelen los motores de cara al Mundial de Fórmula 1 de 2022 o si no se marcharán. La razón, así podrían usar íntegro el motor Honda que los nipones han dicho les cederían para desarrollar su propia unidad de potencia.

Lo explican a nivel de costes. Red Bull podría coger el motor Honda y desarrollarlo durante 2021 para poder competir en 2022, pero eso significaría no solo una independencia en cuanto al propulsor, cosa que es buena, sino que sería inasumible a nivel de costes. Ni siquiera recuperando el 'mítico' sistema de 'tokens'.

Red Bull sabe que o se congela el desarrollo de los motores o ellos no pueden asumir los costes de realizar su propia unidad de potencia. Podrían claro está convencer a un motorista, Renault, para tener propulsores franceses los próximos años.

El plan Red Bull de la congelación de motores cuenta con dos aliados. Uno de ellos es Mercedes, quien está de acuerdo con su idea. Renault, también, siempre que antes se haya producido una convergencia entre los motores. Pero Ferrari... Ferrari no.

Los italianos son conscientes de que están en graves problemas. Su 'truquillo' del año pasado fue puesto al descubierto y la FIA les puso un cerco estrecho. Sabiendo que ahora están como están, y que 2021 va a ser igual, necesitan que les dejen mejorar sí o sí para tener opciones.

No en vano, ahora mismo, son el peor de los cuatro motores que hay en la Fórmula 1. Muy por detrás de Mercedes, por detrás de Renault y algo atrasado también con respecto a Honda.

Así pues, no quieren ni oír hablar de congelación, e instan a Red Bull a que vayan a Francia a negociar con Renault. Helmut Marko no quiere, pues no creen que siendo equipo cliente sea bastante para ganar.

Se avecina guerra en la Fórmula 1 entre Ferrari y Red Bull. El 26 de octubre será la reunión en la que se decida, en Portimao, el futuro de la competición... y mucho ojo porque la F1 podría quedarse sin algún que otro equipo de cara a 2022.

