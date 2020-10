Red Bull tiene un problema, pero también un aliado en el reglamento. Un problema porque no tiene motor para 2022, y un aliado porque a pesar de que no tienen ganas, en Renault están obligados por normativa a darles unidades de potencia si los de las bebidas energéticas no encuentran alguien que se las suministre.

Los franceses ya saben cómo se las gastan en el equipo austríaco, con innumerables quejas hacia su labor como motorista y problemas de todo tipo. Tras su relación, fueron bastantes los dardos que les lanzaron comparándoles con Honda.

Y es que, a pesar de haber ganado cuatro títulos juntos, tanto de pilotos como de constructores, durante los años 2010 a 2013, la llegada de la era híbrida hizo que Mercedes mandase y que la relación entre ambos se rompiera con no pocas heridas abiertas.

Ahora, Cyril Abiteboul, jefe de los franceses, ha confirmado que si fuera por ellos les darían cero motores.

"Deseo que no sea el caso. Lo único que hay que ver a estas alturas es si tienen o no otra alternativa. Nosotros conocemos la normativa y la cumpliremos", afirma.

Por las reglas están obligados a darles motores, y lo saben: "Tenemos que cumplir con ello. Cuando participas en un deporte has de aceptar las obligaciones que están asociadas".

En Red Bull tienen ocho meses para convencer a alguien para que les dé motores y fabrique para ellos y para Alpha Tauri las unidades de potencia necesarias para 2022.

De no encontrar, y al ser Renault el equipo con menos equipos cliente (no tendrán ninguno salvo a ellos mismos), los franceses estarían en la obligación de ser quien les diera las unidades de potencia.

