Después de que Honda revolucionase el 'Gran Circo' tras anunciar su retirada a finales de la temporada de 2021, Red Bull y Alpha Tauri han tenido que empezar a buscar soluciones, nuevos proveedores o, incluso, pensar también en retirarse.

Ahora parece ser que Honda podría tratar de ayudar a ambos equipos cediéndoles su tecnología para que puedan tener una base desde la que comenzar a desarrollar sus propias unidades de potencia. Saben que la decisión acarrea problemas y quieren minimizarlos: "Nuestra meta ahora es salir de la F1 sin hacer grandes cambios negativos".

En un principio podrían recurrir a Renault, ya que, según el reglamento deportivo de la FIA, el fabricante con menos clientes debe proveer de motores a aquel que no tenga más opciones. Aunque es probable que la marca de bebida energética busque otras alternativas debido a la mala relación que arrastran con los franceses desde 2018 cuando Red Bull decidió cambiar de suministrador, dejando así Renault por Honda.

Ahora, gracias a la marca nipona, una de esas alternativa sería poder desarrollar su propio motor. "Honda estaría encantada de hablar con ellos sobre cualquier necesidad que tengan, no sólo sobre la unidad de potencia, sino también sobre otros temas. Estaríamos felices de cooperar para apoyar a Alpha Tauri y a Red Bull en su programa después de 2021 de cualquier forma", ha asegurado el jefe de Honda en el portal web The Race.

Otra de las opciones que se barajan es que Porsche vuelva y lo haga colaborando con Red Bull. Llevan años trabajando en una posible vuelta y el hecho de que en 2022 ya no sea necesaria la recuperación de energía a través de los gases del escape, dio como resultado un motor V6 turbo e híbrido que cumpliría con el nuevo reglamento.

Sin embargo, todo son suposiciones y de muy difícil cumplimiento, ya que hasta la fecha, tan solo Mercedes ha mostrado saber entender los nuevos motores híbridos, y podría suponer una ruina para cualquier fabricante, o incluso el ridículo al que estuvo expuesto Honda desde 2015 cuando sus motores no es que no dieran el resultado esperado, es que no funcionaban directamente.

Habrá que esperar a ver cómo continúan las conversaciones de Red Bull con los diferentes fabricantes y tratan de solucionar el vacío que deja Honda en la parrilla del 'Gran Circo'.