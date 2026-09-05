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En Monza

La genial radio de Verstappen para volver a criticar al Red Bull: "Tengo menos potencia que un Fiat"

El neerlandés ha vuelto a dejar un cómico comentario que tiene como trasfondo el preocupante rendimiento de su monoplaza. Saldrá quinto en Monza.

Max Verstappen Max VerstappenGetty

Max Verstappen sigue tiniendo sus más y sus menos con su Red Bull. El tetracampeón ha conseguido un resultado decente en la clasificación del GP de Italia pero lo más llamativo ha sido uno de sus comentarios por radio.

Max saldrá quinto pero el rendimiento de su monoplaza sigue dejando mucho que desear. Superado el ecuador de la temporada, es evidente que Verstappen está en una situación incómoda con un coche que no le permite competir a la hora de pelear por victorias.

El nuevo reglamento no le ha gustado y no hay que olvidar que, por esa razón, el neerlandés ha estado cerca de poner fin a su trayectoria en la Fórmula 1. Confirmada su millonaria renovación hasta 2030, Max tiene entre ceja y ceja volver a ser competitivo.

Sin embargo, y a juzgar por sus comentarios por radio en Monza, parece estar lejos de conseguirlo. "Tengo menos potencia que un Fiat", ha exclamado Max en declaraciones a su ingeniero en plena clasificación.

El neerlandés, en los Libres 3, también ha dejado una llamativa acción en la que se ha 'picado' con Lewis Hamilton. Un 'rifirrafe' que ha terminado con el tetracampeón enseñándole el dedo al británico. Está claro que no está siendo su fin de semana.

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