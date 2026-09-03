Las víctimas del vídeo sexual aceptan el perdón del futbolista Raúl Asencio, absuelto de la acusación de revelación de secretos

Raúl Asencio, en la declaración ante la jueza

Las dos jóvenes han perdonado al jugador del Real Madrid y a los excanteranos Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García.

En la mañana de este jueves, las dos jóvenes implicadas en el caso han ratificado ante la jueza de lo Penal número 5 de Las Palmas de Gran Canaria que han perdonado a Raúl Asencio, Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García.

El jugador del Real Madrid y los ya excanteranos del conjunto blanco se enfrentaban a un delito de revelación de secretos por difundir unas imágenes de contenido íntimo sin permiso.

De esta manera la Fiscalía retira la acusación, pero el perdón de las víctimas no extingue la responsabilidad que pesa sobre los otros tres futbolistas, no sobre Asencio, en los cargos de pornografía infantil.

En 2023, cuando una de las chicas tenía 16 años, Ruiz, Rodríguez y García mantuvieron relaciones sexuales consentidas, pero grabaron sin consentimiento el encuentro para posteriormente enviarlo por plataformas de mensajería instantánea.

Uno de esos vídeos llegó al móvil de Asencio, al que se le acusaba de habérselo enseñado a una tercera persona siendo consciente de que se había incurrido en un delito.