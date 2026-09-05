Tremendo 'pique' entre Hamilton y Verstappen en Monza: Max acabó sacándole el dedo a Lewis

Al neerlandés no le sentó nada bien que el británico le adelantara de manera brusca durante la tercera sesión de los entrenamientos libres del fin de semana. Max, como de costumbre, no lo pasó por alto.

Max Verstappen y Lewis Hamilton no están teniendo muchas oportunidades de pelear esta temporada. La diferencia entre el Ferrari y el Red Bull es evidente en cuanto a objetivos y eso les impide librar batallas que hace unos años eran más que habituales.

Entre ellos sigue existiendo una rivalidad difícil de explicar. Aquella que solo tienen los campeones del mundo y, en el recuerdo, aquella increíble última vuelta en Abu Dabi que le dio a Verstappen su primer título y privó a Hamilton de conseguir su octava corona y convertirse en el piloto con más Mundiales de la historia.

En Monza, en plena sesión de entrenamientos libres, ambos pilotos han tenido un curiosos 'rifirrafe' que ha terminado con el neerlandés mostrándole el dedo al británico. A Max le ha molestado que Hamilton le adelantara de manera inesperada en plena vuelta.

El de Red Bull también le ha aguantado el adelantamiento de manera firme a Lewis para hacerle saber que no le había gustado esa acción. Un 'pique' más entre dos campeones que no dejan su rivalidad a un lado ni en unos libres.

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