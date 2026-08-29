Norris renueva y se une a Alonso, Hamilton y Verstappen como los mejores pagados de la Fórmula 1

El británico ha prolongado por cuatro temporadas más, como mínimo, su estancia en Woking, donde luchará por un segundo título mundial vestido de naranja.

Lando Norris ha sido el último piloto de la parrilla de Fórmula 1 en renovar su contrato con McLaren. Se suma así a una lista de la que forman parte figuras como Carlos Sainz, Franco Colapinto o Max Verstappen, que también acaban de prolongar su estancia en sus equipos actuales en los últimos días, mientras otros anuncios como el de Fernando Alonso se están haciendo esperar.

Al igual que el neerlandés, Norris ha extendido su contrato hasta 2030, aunque con posibilidad de prolongación mediante cláusulas plurianuales. Desde su llegada en 2019, donde debutó como compañero de Sainz, ha completado 163 premios de naranja, donde ha obtenido 18 poles, 48 podios y 13 victorias. Y por su puesto, el Mundial de pilotos de 2025 y dos Mundiales de Constructores junto a Oscar Piastri.

El piloto de 26 años continuará formando dupla con el australiano, que renovó el año pasado. Tanto Zak Brown como Andrea Stella depositan así su confianza en Norris, durante una temporada donde el británico es cuarto tras la mitad del calendario disputado. La relación entre el piloto y el equipo es impecable, y buena prueba de ello es el regalo que Lando se ha llevado por renovar.

Nada más y nada menos que el MCL39 con el que Norris fue campeón mundial en 2025, además de un salario cercano a los más altos de la parrilla, en torno a los 60 millones anuales según distintos medios. Este fue el mensaje de Norris tras el anuncio: "McLaren es mi casa, estoy muy feliz de firmar un nuevo contrato que me mantiene hasta 2030. Mi objetivo cuando empecé este viaje era llevar a McLaren a los puestos delanteros y ganar títulos. Lo hemos conseguido, pero queremos más. Queremos seguir ganando y es el equipo capaz de hacerlo".

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