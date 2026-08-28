Mercedes recuerda que Max Verstappen ya pilota para ellos: "¿Red Bull lo iba a permitir...?"

Toto Wolff, jefe de Mercedes, habla de Max Verstappen y su proyecto en GT con Mercedes - Red Bull: "Parecía una apuesta arriesgada, pero...".

Max Verstappen no irá al equipo Mercedes de Fórmula 1. Al menos de momento tras su renovación con Red Bull hasta 2030. Pero sí corre en otras categorías con ese coche. Lo hace en el GT en un acuerdo entre Mercedes y Red Bull que ha sido un éxito.

Toto Wolff, jefe de Mercedes, se ha referido a ello cuando le han preguntado si algún día fichará a Max: "Los caminos ya se han cruzado con las carreras de GT. Creo que cuando desarrollamos conjuntamente ese programa hace un año y medio parecía una apuesta arriesgada".

Lo dice en palabras que recoge 'Motorsport': "Parecía una apuesta arriesgada porque ¿acaso Red Bull permitiría alguna vez que Max pilotara un Mercedes GT3?".

"En Red Bull se mostraron abiertos y les estamos agradecidos por ello, porque el proyecto ha sido un éxito: el proyecto Red Bull - Mercedes. Contamos con esa colaboración conjunta entre las dos marcas y Max, y es genial ver que tiene éxito", explica el jefe de las flechas de plata.

Ha habido acuerdo en GT3, pero la historia será muy diferente en la F1. Allí no cree que suceda... al menos pronto.

"Ya sabes, aquí en la F1 tenemos estas cosas con enormes fosos de grava y zonas de escapatorias llanas. Las verdaderas carreras son aquellas en las que pasas entre los árboles y subes y bajas por crestas y curvas ciegas. ¡Y contra el Dacia Logan!", dice Wolff.

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