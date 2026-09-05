Hogar de Ferrari
F1 2026, en directo: Clasificación del Gran Premio de Italia en Monza
Siga en directo en laSexta.com la clasificación del Gran Premio de Italia en el icónico circuito de Monza de la temporada 2026 de Fórmula 1.
EL RESTO DE LA PARRILLA, A PISTA
Los dos Ferrari salen en este intento con usados. El resto de pilotos van con neumático nuevo.
VERSTAPPEN SE QUEJA
Solo han salido a pista los Red Bull y Sainz. El neerlandés marca 1:22.5 con neumáticos usados. Reporta por radio que no se siente cómodo en las curvas lentas.
COMIENZA LA Q2
Los primeros en salir son los Red Bull. Max Verstappen va con usados y Liam Lawson con nuevos.
🟢 Q2 GREEN LIGHT 🟢
Red Bull, two by two... or should that be tow by tow 😉#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/wyQlMzYT6y— Formula 1 (@F1) September 5, 2026
ALPINE SORPRENDE EN Q1
Realmente llamativo el rendimiento de los Alpine aquí. Gasly ha terminado con el mejor tiempo en este primer tramo de la sesión. Además, Colapinto ha acabado con el cuarto mejor tiempo.
¡SE SALVA SAINZ!
Carlos Sainz pasa a la Q2. Tsunoda no mejora su tiempo y permite que el madrileño se salve en el límite. Aston Martin, los dos últimos clasificados.
- 17º Tsunoda
- 18º Albon
- 19º Bottas
- 20º Pérez
- 21º Alonso
- 22º Stroll
¡ALONSO SE BAJA DEL COCHE!
Algo ha pasado con el Aston Martin que no va a hacer el último intento para mejorar su tiempo. El coche no sale y se acaba la clasificación para el asturiano.
SAINZ DECIMOCUARTO Y ALONSO, MUY LEJOS
Concluido el segundo intento, el de Williams se salva del peligro por el momento. Está 14º a tres décimas de la eliminación. El Aston Martin solo puede ser 20º.
TIEMPAZO DE GASLY
Sorprende la vuelta del Alpine que supera el registro de Verstappen. Colapinto está tercero. La 'Q3' parece un objetivo muy viable.
VERSTAPPEN SE PONE PRIMERO
El Red Bull se coloca por delante de los dos Ferrari con un 1:22:6. Faltan los dos Mercedes y Lando Norris por hacer vuelta.
OJO PIASTRI
Reporta por radio de que hay algún problema con los frenos. Hace un recto al empezar su vuelta rápida. Veremos si afecta a su rendimiento o es algo puntual en el McLaren.
COMIENZAN A SALIR A PISTA
Tras un minuto de inactividad, salen en tromba todos los monoplazas de la parrilla.
¡COMIENZA LA CLASIFICACIÓN!
Arranca la 'quali' en Monza. De momento, no sale nadie a pista.
MENOS DE CINCO MINUTOS PARA EL INICIO
Todo preparado en la región de Lombardía. Los tifosi a la espera de saber si será una tarde de celebración en Italia.
The tifosi are ready 🙌
It's time for qualifying at the Temple of Speed 👊#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/jeiTcb8Ij2— Formula 1 (@F1) September 5, 2026
EL JUEGO DE REBUFOS, CLAVE
El trabajo en equipo es fundamental a la hora de conseguir la pole en Monza. Conseguir un rebufo en tu vuelta lanzada otorga unas centésimas extras que pueden definir una posición u otra. En esta posición, Max Verstappen con el Red Bull puede ser una amenaza para Russell, Ferrari y McLaren. En Mercedes, Antonelli penalizará por lo que ayudará a George para la pole.
ALONSO Y ASTON MARTIN A SUFRIR
Se espera bastante poco del equipo británico en Monza. El circuito caracterizado por sus rectas reflejan las enormes carencias del monoplaza en este aspecto. Esto se ha visto reflejado en los Libres 2 donde Alonso sufrió mucho y solo pudo ser 19º. Por su parte, Stroll acabó último.
LOS MERCEDES BUSCAN AGUAR LA FIESTA FERRARISTA
En casa de Ferrari, Mercedes quiere dar un golpe sobre la mesa. Russell y Antonelli se postulan como grandes candidatos a la pole dado que su coche sigue siendo el coche más regular en pista. De hecho, George lideró la tercera sesión de libres. Puede haber una lucha muy bonita por el primer puesto.
GASLY, PROTAGONISTA DURANTE LOS LIBRES
En la jornada del viernes de los entrenamientos libres el corredor de Alpine recibió una noticia dolorosa. La FIA ha quitado el podio logrado por el galo en el Gran Premio de Mónaco celebrado hace tres meses. Una sanción por exceder la velocidad en pista es la razón y Pierre Gasly dejó clara su opinión: "Nos han robado"
¡BIENVENIDOS A LA CLASIFICACIÓN DEL GP DE ITALIA!
En poco más de una hora dará comienzo la clasificación para definir la parrilla de salida del Gran Premio de Italia. Estamos en Monza, el templo de la velocidad, y uno de los escenarios más icónicos de la historia de esta competición. Espera una clasificación intensa donde los Ferrari, Lewis Hamilton y Charles Leclerc, quieren dar una primera alegría a sus 'tifosi' con una pole o primera fila teñida de rojo.