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F1 2026, en directo: Clasificación del Gran Premio de Italia en Monza

Siga en directo en laSexta.com la clasificación del Gran Premio de Italia en el icónico circuito de Monza de la temporada 2026 de Fórmula 1.

laSexta Deportes
Madrid,
Charles Leclerc Charles LeclercGetty

EL JUEGO DE REBUFOS, CLAVE

El trabajo en equipo es fundamental a la hora de conseguir la pole en Monza. Conseguir un rebufo en tu vuelta lanzada otorga unas centésimas extras que pueden definir una posición u otra. En esta posición, Max Verstappen con el Red Bull puede ser una amenaza para Russell, Ferrari y McLaren. En Mercedes, Antonelli penalizará por lo que ayudará a George para la pole.

¡BIENVENIDOS A LA CLASIFICACIÓN DEL GP DE ITALIA!

En poco más de una hora dará comienzo la clasificación para definir la parrilla de salida del Gran Premio de Italia. Estamos en Monza, el templo de la velocidad, y uno de los escenarios más icónicos de la historia de esta competición. Espera una clasificación intensa donde los Ferrari, Lewis Hamilton y Charles Leclerc, quieren dar una primera alegría a sus 'tifosi' con una pole o primera fila teñida de rojo.

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