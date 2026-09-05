F1 2026, en directo: Clasificación del Gran Premio de Italia en Monza

EL JUEGO DE REBUFOS, CLAVE El trabajo en equipo es fundamental a la hora de conseguir la pole en Monza. Conseguir un rebufo en tu vuelta lanzada otorga unas centésimas extras que pueden definir una posición u otra. En esta posición, Max Verstappen con el Red Bull puede ser una amenaza para Russell, Ferrari y McLaren. En Mercedes, Antonelli penalizará por lo que ayudará a George para la pole. Compartir en X

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LOS MERCEDES BUSCAN AGUAR LA FIESTA FERRARISTA En casa de Ferrari, Mercedes quiere dar un golpe sobre la mesa. Russell y Antonelli se postulan como grandes candidatos a la pole dado que su coche sigue siendo el coche más regular en pista. De hecho, George lideró la tercera sesión de libres. Puede haber una lucha muy bonita por el primer puesto. Compartir en X

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