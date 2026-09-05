El Gobierno toma el control del puerto de Ceuta para atender a los migrantes ante el 'no' de Vivas a ceder ese espacio

¿Qué ha pasado? El Ministerio de Transportes, a través de una resolución, ha anunciado esta medida para usar "de forma temporal" diversos bienes de la zona portuaria ceutí.

El Gobierno, a través de una resolución del Ministerio de Transportes, ha anunciado que va a tomar el control del puerto de Ceuta atendiendo al artículo 73.3 de la ley de Puertos y dada la "excepcionalidad de la situación" en la ciudad autónoma. Todo, después del 'no' del Ejecutivo ceutí presidido por Juan Jesús Vivas a ceder este espacio. El objetivo, la instalación de carpas para atender a 1.000 migrantes.

La decisión del Gobierno llega después de que la Secretaria de Estado de migraciones enviase una petición para ocupar unos 16.000 metros cuadrados de zona de servicio del puerto de Ceuta. Tras la misma, en una reunión extraordinaria del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, se decidió rechazar la petición.

El Ejecutivo, después del 'no' del Gobierno ceutí, ha decidido tomar el mando de la situación "dada la excepcionalidad de la situación en Ceuta" atendiendo al artículo 73.3 de la ley de Puertos del Estado y la Marina Mercante para atender la solicitud de la Secretaría de Estado de Migraciones.

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