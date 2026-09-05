Rusia ignora el alto el fuego temporal de Kyiv y deja al menos seis muertos y una decena de heridos en un ataque sobre Dnipró

Sí, pero... A pesar de que Zelenski afirmó que no atacarían mientras los enviados de EEUU visitaban ambos países, los rusos no tienen intención de tomar la misma decisión y han lanzado misiles, drones y más artillería sobre Kamianske.

Rusia ha ignorado el alto el fuego temporal propuesto por Kyiv, continuando con ataques en Ucrania mientras una delegación de EE.UU. intenta reanudar las conversaciones de paz. Un reciente ataque en Dnipró, perpetrado por las fuerzas de Vladímir Putin, ha dejado cuatro muertos y cinco heridos, según Oleksandr Hanzha, gobernador de la región. Los rusos han utilizado misiles, drones y artillería, afectando principalmente a la localidad de Kamianske. Mientras tanto, Ucrania ha ordenado a sus tropas respetar la tregua, aunque las sirenas antiaéreas han sonado en varias ciudades. Kyiv denuncia una escalada militar rusa, incrementando sus propios ataques con drones.

Rusia no tiene intención alguna de respetar el alto el fuego temporal de Kyiv. De dejar de matar y bombardear mientras la delegación de EEUU trata de reanudar las conversaciones de paz entre ambos países. Las fuerzas de Vladímir Putin, en un nuevo ataque sobre Dnipró, han dejado al menos seis muertos y una decena de heridos en un ataque en el este de Ucrania.

Así ha informado de ello Oleksandr Hanzha, gobernador de la región, que indica que los rusos han atacado con misiles, drones y artillería la región, dejando víctimas en la localidad de Kamianske.

Según cuenta, Rusia ha alcanzado una instalación industrial horas antes de que pudieran advertir de que los misiles balísticos se dirigían hacia la ciudad.

El ataque llega después de que Ucrania ordenase a sus tropas respetar un alto el fuego temporal mientras Steve Witkoff y Jared Kushner, enviados estadounidenses, viajaban tanto a Kyiv como a Moscú para reanudar las conversaciones de paz.

Ante esto, Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, afirmó que sus fuerzas no atacarían Rusia durante las conversaciones.

Si bien Kyiv se ha abstenido de atacar refinerías y centros estratégicos rusos durante la noche, las sirenas antiaéreas se han escuchado en ciudades de todo el país, según ha informado 'The Kyiv Independent'.

En tales ataques sobre Kyiv y las regiones vecinas se ha destruido un edificio residencial, en el que al menos dos personas han resultado heridas.

Ucrania viene denunciando una escalada militar en el conflicto, con la intención declarada de Rusia de mantener lo que considera una ventaja en la guerra antes de negociar el fin de las hostilidades.

Kyiv, además, también ha incrementado sus ataques con drones, para intentar que las consecuencias de la guerra se noten en la propia Rusia.

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