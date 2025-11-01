El firme mensaje de Williams a Sainz de cara a 2026: "La base del nuevo coche..."

James Vowles, jefe de la escudería, asegura que el desempeño en estas últimas carreras puede ser vital para que Sainz y Williams sean más competitivos la temporada que viene.

Una gran parte del 'paddock' de la Fórmula 1ya piensa en 2026. Las escuderías tienen claro que la temporada que viene va a ser una gran oportunidad para intentar sellar un buen futuro para los próximos años. El cambio de reglamento permitirá a muchos equipos mejorar de manera considerable e intentar subir las aspiraciones en el Mundial.

Es el caso de Aston Martin con Fernando Alonso pero también el de Williams con Carlos Sainz. El madrileño ya ha firmado algún que otro resultado prometedor sobre el monoplaza británico pero espera que en 2026 se produzca una buen cambio de dinámica de cara a luchar por victorias.

James Vowles, jefe de Williams, es consciente de la importancia del curso que viene pero apunta a que las últimas carreras de este año podrían ser determinantes para rendir en 2026: "Se trata de establecer bien las bases para 2026. Necesitamos asegurarnos de que nuestra comunicación, nuestras operaciones y la forma en la que realmente extraemos rendimiento del coche en pista sean mejores que antes".

"Estas cuatro carreras nos dan la oportunidad perfecta para hacerlo. Por supuesto, seguimos luchando por el quinto puesto en el campeonato, pero eso llegará si seguimos ofreciendo rendimiento con el coche", asegura Vowles en unas declaraciones recogidas por 'Motorsport'.

El directivo británico también reconoce que el próximo GP de Brasil será difícil aunque prevé que Sainz y Albon luchen por los puntos: "Lo primero que busco para el fin de semana al sprint en Brasil es una ejecución limpia, especialmente en condiciones que pueden ser difíciles, y asegurar que nos llevamos el máximo de puntos posible. Los dos pilotos deben estar en posición de pelear por puntos".