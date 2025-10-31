Un ex de F1 duda que Verstappen pudiera vencer a Fernando Alonso con un coche similar

Juan Pablo Montoya ha afirmado que el asturiano "es más salvaje que todos los demás juntos": "Si tiene la oportunidad de ser campeón, irá a muerte".

A pesar de que resten cuatro Grandes Premios para echar el telón de la presente temporada de Fórmula 1, todos los equipos a excepción de McLaren y Red Bull ya están focalizados en 2026.

El próximo año se ejecutará un nuevo reglamento en la categoría y se abrirá toda una ventana de posibilidades para las escuderías.

Y una de las que tiene las expectativas más altas es Aston Martin, que de la mano de la nueva fábrica, el novedoso túnel de viento y fichajes millonarios como AdrianNewey confía en dar la 'campanada'.

Durante una entrevista en 'As', a Juan Pablo Montoya le preguntaron por las opciones de los de Silverstone, y el colombiano no tiene dudas de cuál es el sentir en la estructura británica.

"Fernando Alonso está esperando al coche de AdrianNewey del próximo año. Si Alonso ve que en 2026 le falta, creo que haría un año más si ve que van a encontrar la dirección", afirmó.

Sobre si podría luchar contra Verstappen o Leclerc con un coche similar, el expiloto cambia la pregunta.

"Habría que preguntarse si Verstappen tendría la suficiente experiencia para lidiar con Fernando", replicó Montoya.

De hecho, el colombiano no duda de que Alonso, si goza de un monoplaza competitivo, irá a por todas.

"Si te toca un Fernando que tenga la oportunidad de ser campeón, irá a muerte. Es más salvaje que todos los demás juntos", zanjó.