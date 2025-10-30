Ladrón del Louvre: el mejor disfraz lowcost para Halloween 2025

En grupo o en solitario, esta opción de disfraz se ha convertido en la más elegida por casi todo el mundo para la noche del 31 de octubre o para cualquier fiesta de Halloween que se celebre en los próximos días, ¡y encima barato!

Sin duda, una de las noticias recientes más sonadas a nivel a internacional ha sido el robo de joyas en el Museo del Louvre. Siete minutos y un botín de valor incalculable conformaban la crónica del robo en uno de los museos más famosos del mundo.

Un total de 88 millones de euros en joyas es la pérdida que podría haber sufrido el museo francés, y a pesar de la tragedia, hay quien encuentra espacio para aprovechar el tirón y llevarlo a su terreno, ya sea por humor o por marketing.

Porque, mientras siguen deteniendo a los sospechosos y cotejan muestras de ADN, la empresa de la famosa escala que usaron los ladrones para acceder al Louvre aprovechaba el tirón de la noticia y lanzaba un nuevo eslogan: "Cuando las cosas tienen que ir rápido".

No es la única broma al respecto porque, ahora que se acerca Halloween, son muchas las personas alrededor del mundo que buscan ideas y se rompen la cabeza en busca del disfraz más original para salir del de bruja, fantasma o zombie.

→ 🎃 Un truco infalible para hacer un maquillaje de Halloween fácil, apto para niños y con cosas de andar por casa

Construye tu propio disfraz de 'ladrón del Louvre'

De original parece que ya tiene poco, porque en redes sociales ya circulan numerosos vídeos de diferentes países del mundo donde muchos presumen de disfraz para Halloween 2025: de ladrón del Louvre.

Perfecto para grupos, ideal para parejas ¡y tampoco pierde el sentido como disfraz individual! Lo cierto es que, a pesar de el Louvre no es el único robo histórico a un museo y ya antes se llevaron de allí 'La Mona Lisa' (como recuerda Mikel Herrán en El Intermedio), el de 2025 se identifica rápido, tiene sus símbolos muy claros, ¡y encima es muy ecónomico!

¿Qué necesitas para disfrazarte de ladrón del Louvre? Ropa negra, un chaleco fluorescente, un pasamontañas (como buen ladrón) y unas cuantas joyas falsas ¡sin olvidar la corona!

Si a pesar de todo necesitas inspiración, siempre podrás volver a ver el vídeo que muestra cómo huyeron los ladrones del Louvre tras hacerse con las joyas o el que muestra a los ladrones haciéndose pasar por obreros ya dentro de la sala.

El poder de un chaleco fluorescente para hacerse invisibles: así perpetraron cuatro hombres el robo del siglo en el Louvre

Este año huye de la sangre falsa que te deja con el rojo pegado a la piel varios días, olvídate de colmillos falsos o lentillas terroríficas: el éxito en tu fiesta de Halloween 2025 lo tendrás con este disfraz lowcost ¡y además te hará pasar un buen rato siempre que encuentres a alguien más de 'tu banda de ladrones'!

