El 'extraño' del Williams que arruinó la carrera de Sainz: "El coche está saltando..."

El español tuvo que abandonar tras haber firmado una clasificación muy buena en la que se aseguró salir séptimo. La sanción que arrastraba desde Estados Unidos y los problemas del Williams acabaron con cualquier opción de puntuar de Carlos.

El Gran Premio de México se ha terminado convirtiendo en una auténtica pesadilla para los pilotos españoles. Ni Fernando Alonso ni Carlos Sainz han conseguido terminar una carrera en la que ambos se han encontrado con más contratiempos de lo habitual.

Sainz ha ido de más a menos después de firmar una clasificación fantástica en la jornada del sábado. El de Williams reconoció haber hecho "la mejor vuelta" para marcar el séptimo mejor tiempo y conseguir salir desde una posición competitiva.

Sin embargo, el madrileño tenía esperándole la sanción de cinco puestos que arrastraba del Gran Premio de Estado Unidos por un choque con Antonelli. Esa penalización ya le hizo salir desde la duodécima plaza y, aunque hubo momentos en los que estuvo metido en el top-10, Sainz terminó retirándose.

Recibió dos sanciones por superar el límite de velocidad en el 'pitlane', algo provocado por los 'extraños' que tuvo el Williams. Carlos lo evidenció por radio: "¡El coche está saltando por el 'pitlane'!. No sé porqué pero creo que hay algo roto".

Fueron dos penalizaciones de cinco segundos cada una lo que recibió un Sainz que, una vez recibido el 'castigo', ya vio muy lejos el objetivo de puntuar. Para colmo, en la última vuelta, el ex de Ferrari trompeó y tuvo que abandonar una carrera para olvidar para él.