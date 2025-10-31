Red Bull recuerda los mundiales que le arrebataron a Alonso para creer en las opciones de Max Verstappen

Sebastian Vettel, el gran rival de Fernando Alonso: el hombre que le arrebató tres títulos

Helmut Marko, asesor del equipo Red Bull, dice que ya en 2010 y 2012 dieron la sorpresa llegando desde atrás con Sebastian Vettel.

Max Verstappen tiene opciones de arrebatarle este mundial de Fórmula 1 a los McLaren. Parecía cantado para Oscar Piastri o para Lando Norris, pero el neerlandés ha ido recortando en las últimas carreras y no está lejos. Por eso Helmut Marko, asesor de la escudería, ha recordado otras ocasiones en las que remontaron.

En palabras que recoge 'Motorsport', Marko habla de esos mundiales en los que luchaba Fernando Alonso: "Lo conseguimos en la última carrera en 2010, también en 2012, y en 2021 Verstappen se proclamó campeón del mundo en la última vuelta".

"Las posibilidades son muy pequeñas. Creemos en ello. La voluntad está ahí, y tenemos una pequeña oportunidad", dice un Marko que siempre ha confiado en Max. Porque si alguien puede conseguirlo ese es Verstappen.

Pide a los suyos que den el máximo en este tramo final para ayudar al neerlandés: "Todo en Red Bull tiene que funcionar al cien por cien, así que debemos sacar el máximo partido del coche en cada carrera para que Max pueda atacar. Todavía quedan cuatro Grandes Premios con 116 puntos en juego. Brasil será muy importante: tenemos que terminar por delante de ambos McLaren para mantener las opciones".

"Una desventaja de 36 puntos es mucha, pero aun así Max y todo el equipo están motivados y fuertes...", cierra un Marko que sí cree en sus opciones.

Brasil, el próximo fin de semana, es la siguiente cita. Una nueva oportunidad para Verstappen de recortar puntos y llegar a las últimas carreras con opciones muy importantes de acercarse del todo a los dos McLaren.