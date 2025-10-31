De Lorca a una superviviente de Mauthausen: los homenajeados en el día de recuerdo a las víctimas del franquismo

El contexto En virtud de la Ley de Memoria Democrática, cada 31 de octubre se conmemora el día de recuerdo y homenaje a todas las víctimas del golpe militar, la Guerra y la Dictadura.

Este 31 de octubre se celebra el día de recuerdo y homenaje a las víctimas del golpe militar, la Guerra y la Dictadura franquista, según la Ley de Memoria Democrática de 2022. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presidirá un acto en el Auditorio Nacional de Madrid, donde se rendirá homenaje a una veintena de víctimas, incluyendo figuras de la Generación del 27 como Federico García Lorca, Maruja Mallo y Luis Buñuel. También se reconocerá a personas como María Luisa Ramos y Margot Moles. El evento, que contará con familiares y homenajeados vivos, coincide con el 50 aniversario de la muerte de Franco.

Este viernes, 31 de octubre, es el día de recuerdo y homenaje a todas las víctimas del golpe militar, la Guerra y la Dictadura franquista. Así lo estableció la Ley de Memoria Democrática de 2022. De esta forma, con motivo de la efeméride y por cuarto año consecutivo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preside este viernes un acto donde el Ejecutivo rendirá homenaje a una veintena de víctimas.

Entre ellas figuran artistas vinculados a la Generación del 27, como el poeta Federico García Lorca, la pintora Maruja Mallo y el cineasta Luis Buñuel, pero también personas como María Luisa Ramos, exiliada en Francia y deportada al campo de concentración de Mauthausen, que sigue viva. También Margot Moles, atleta y pionera del deporte femenino español, ya fallecida, o la militante comunista Josefina Samper.

En la lista de homenajeados, citada por la agencia Efe, también están el sindicalista y anarquista Melchor Rodríguez, conocido como el Ángel Rojo; Diego José Paulino, religioso español asesinado al inicio de la Guerra Civil y beatificado en 1993; y las 12 mujeres pertenecientes al sindicato de costureras que fueron asesinadas en el Barranco de Víznar, en la provincia de Granada.

El acto tendrá lugar en el Auditorio Nacional de Madrid. Asistirán familiares y los homenajeados que siguen vivos, a los que el Gobierno entregará declaraciones de reparación y reconocimiento.

El acto tiene lugar a pocos días del 50 aniversario de la muerte de Franco, un momento que fuentes del Gobierno consultadas por la misma agencia consideran propicio para rendir homenaje "al poeta y mártir universal de la guerra de España", Federico García Lorca, y "para reconocer su inmenso legado y la trascendencia de su asesinato".

