Duro ataque de Lawson a Carlos Sainz: "Debería tener más cuidado..."

El piloto de Racing Bulls dijo adiós muy pronto al Gran Premio de México al quedarse fuera en la primera vuelta.

Liam Lawson y Carlos Sainz Liam Lawson y Carlos Sainz Getty

Carlos Sainz y Liam Lawson se tocaron en la primera curva del Gran Premio de México y el de Racing Bulls tuvo que abandonaron por problemas en la llanta y en los sensores del limitador del pit lane. Su ataque al piloto español ha sido total, pidiéndole que siga con más cuidado.

"Muchos pilotos se desviaron en la primera curva, pero yo dejé el suficiente espacio junto a Carlos. Sin embargo, creo que decidió cortar la chicana, pero no miró a la izquierda y yo estaba justo ahí", denuncia el piloto de Racing Bulls.

Le pide más cuidado: "Creo que debería tener más cuidado. Sinceramente, nos destrozó el lateral del coche y tuvimos que retirarnos".

Eso sí, deja claro que lo que ocurrió no fue culpa de nadie: "Estoy seguro de que no me atacó a propósito. Lo entiendo perfectamente, la curva uno de la primera vuelta es caótica, pero todos estamos intentando ser conscientes de lo que está pasando".

"No puedes simplemente decidir cortar la chicane sin mirar a tu izquierda porque me ha golpeado tan fuerte que ha destruido todo el lateral del suelo", dice para cerrar Lawson.

Finalmente ni Carlos ni Lawson cruzaron la línea de meta. El caos de las primeras vueltas fue total en México.

