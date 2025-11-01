Masters 1.000 de París
La llamativa reflexión de Sinner sobre su lucha por el número uno con Alcaraz: "No pienso nada..."
El italiano analiza su pelea por estar en lo más alto del ranking aunque valora más los trofeos conseguidos durante la que probablemente sea la mejor temporada de su carrera hasta la fecha.
Jannik Sinner y Carlos Alcaraz le han brindado al mundo del tenis una batalla épica este 2025. Dos 'Grand Slams' para cada uno y la sensación de que nadie en el circuito profesional les ha podido hacer frente salvo ellos mismos.
Ni el propio Novak Djokovic ha sido capaz de plantarles cara. El serbio, que ha centrado su preparación para los 'Majors' esta temporada, se ha encontrado con dos tenista que no le han dado opción a conquistar su vigésimo quinto título de 'Grand Slam'.
Alcaraz no le dio opción en el US Open, torneo en el que recuperó el número uno del mundo después de batir a Sinner en una final épica. El italiano estuvo durante muchísimo tiempo ocupando el trono del tenis mundial pero Carlitos consiguió arrebatárselo en Nueva York.
Jannik puede volver a recuperarlo si gana en París aunque reconoce, sorprendentemente, que no es algo en lo que piense a día de hoy: "En este momento no pienso para nada en el ranking. El ranking es simplemente una consecuencia de cómo estoy jugando. Voy día a día, no hay más. Cada día me encuentro con nuevos desafíos, como el de hoy, que fue complicado".
"Llegar a las semifinales aquí significa mucho para mí. Ha sido una temporada muy larga con algunos resultados increíbles. Jamás doy ninguno de estos resultados por hecho", reconoció el número dos del mundo tras su partido de cuartos de final de París ante Ben Shelton.