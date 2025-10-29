Ahora

Así vivió David Alonso el terrible accidente entre Rueda y Dettwiler: "No quería salir a pista sin información"

El piloto de Moto2 cuenta en 'Jugones' cómo vivió el choque entre José Antonio Rueda y Noah Dettwiler: "Me estaba derrumbando...".

David Alonso vivió de primera mano el accidente en Sepang, el momento en el que José Antonio Rueda se llevó por delante a Noah Dettwiler. Ha contado en 'Jugones' cuál fue su reacción y cómo rápidamente acudió al box de KTM para conocer inmediatamente qué estaba ocurriendo.

"Estaba calentando, estaba con los fisios y vimos el accidente... veías cómo los cuerpos no estaban preparados para ese impacto y nos asustamos mucho", dice el campeón de Moto3.

Al ver el accidente, acudió al garaje de KTM: "Yo me fui al box de KTM a estar con ellos porque Rueda es muy cercano".

Justo antes de salir a pista ya recibió buenas noticias: "Me tuve que ir porque ya me estaba derrumbando. Sí quería saber cómo estaban y no salir a pista sin información. Justo antes de salir me dijeron que estaban bien y salí a pista tranquilo".

