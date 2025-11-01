La leyenda del tenis que cambió la carrera de Djokovic: "Perdió el número uno con Nadal y tuve que..."

Boris Becker, mito del deporte de raqueta y exentrenador del serbio, ha desvelado un cambio que implementó en el juego de Novak que ha terminado siendo crucial en el desarrollo de su carrera.

Novak Djokovic ha tenido un 2025 complicado. El serbio ha tenido un golpe de realidad en la primera temporada de muchas en la que ha visto como la edad le ha pasado factura. Novak, a sus 38 años, ha seguido desempeñando un nivel sobre la pista muy competitivo pero no ha sido suficiente para pelear de tú a tú con Carlos Alcaraz y Jannik Sinner.

Dos tenista que sí gozan de esa plenitud física que echa de menos Djokovic y que tanto le ha caracterizado durante su carrera. Fue en los primeros años de rivalidad con Roger Federer y Rafa Nadal cuando el serbio se puso a cargo de Boris Becker, leyenda del tenis que accedió a entrenar a 'Nole'.

Becker ha recordado aquellos años, entre 2013 y 2016, en los que dirigía a Djokovic y ha desvelado una decisión que tomó sobre le juego del de Belgrado que le cambió la carrera: "Conmigo ganó todo. Le ayudé a tener motivos para que siguiera ganando. Novak siempre ganaba, pero a veces se pegaba cuatro o cinco horas para conseguirlo".

"Cuando empecé a entrenar con él, justo había perdido el número uno del ranking con Nadal, porque perdió unas semifinales en las que acabó exhausto, así que tuve que encontrar una técnica diferente y un estilo diferente para hacerle ganar más rápidamente. Y lo que hice fue acercarle a la línea de fondo, él siempre estaba muy atrás en la pista", ha asegurado Becker en unas declaraciones para el podcast ' High Performance'.