Ahora

Última hora

Un militar muerto y otro herido grave tras la explosión de una granada en el campo de maniobras de Viator, Almería

Fuentes del 112 de Andalucía a EFE han concretado que sobre las 11:00 horas se ha recibido en el teléfono único de emergencias la primera llamada que alertaba de una posible deflagración en estas instalaciones anexas a la base ‘Álvarez de Sotomayor’, sede de la Legión.

Imagen de una demostración dinámica realizada por el Ejército de Tierra en Viator (Almería)Imagen de una demostración dinámica realizada por el Ejército de Tierra en Viator (Almería)Agencia EFE

Un militar ha muerto y al menos otro ha resultado herido de gravedad este viernes tras la deflagración de una granada en el campo de maniobras 'Álvarez de Sotomayor', de Viator (Almería), según han indicado a EFE fuentes cercanas al caso.

Por su parte, fuentes del 112 de Andalucía han concretado que sobre las 11:00 horas se ha recibido en el teléfono único de emergencias la primera llamada que alertaba de una posible deflagración en estas instalaciones anexas a la base 'Álvarez de Sotomayor', sede de la Legión.

Noticia en ampliación...

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. El PP pierde la paciencia con Mazón: crecen las voces que piden que diga que no optará a la reelección
  2. El Gobierno inicia oficialmente la "extinción" de la Fundación Franco por "apología del franquismo" y "humillación a las víctimas"
  3. El Supremo pide a la Audiencia Nacional que investigue los pagos en efectivo del PSOE
  4. La cumbre Trump-Putin en Budapest se canceló tras recibir EEUU las exigencias de Rusia sobre Ucrania
  5. El huracán Melissa deja medio centenar de muertos, varias islas de Bahamas sin luz y casas arrasadas
  6. Carlos III inicia el proceso para retirar los títulos nobiliarios al príncipe Andrés tras las informaciones sobre el caso Epstein