Tirotean un coche y secuestran a su conductor en plena calle en Carabanchel, Madrid

Los detalles El suceso tuvo lugar sobre las 20:45 horas en la calle Antonio López, a la altura del número 65, donde tres vehículos de alta gama habrían embestido a otro.

La Policía Nacional está investigando un secuestro ocurrido en Carabanchel, Madrid, tras un violento incidente que incluyó un choque entre vehículos y disparos. El suceso se produjo a las 20:45 horas en la calle Antonio López, donde tres coches de alta gama embistieron a otro, iniciando un tiroteo. Los agresores sacaron a la fuerza al conductor del vehículo embestido y lo llevaron en uno de sus coches, dejando el automóvil de la víctima abandonado con impactos de bala. La Brigada Científica y el Grupo 12, especializado en secuestros, están encargados de la investigación. Todavía no se han identificado al secuestrado ni a los agresores.

La Policía Nacional investiga un secuestro que tuvo lugar durante la noche de este viernes en el distrito madrileño de Carabanchel, después de que varios testigos presenciaran un violento choque entre varios vehículos y escucharan disparos.

El suceso tuvo lugar sobre las 20:45 horas en la calle Antonio López, a la altura del número 65. Según informaron a EFE fuentes policiales, tres coches de alta gama habrían embestido a otro vehículo y sus ocupantes habrían comenzado un tiroteo.

Después, varios individuos sacaron a la fuerza al conductor para introducirlo en uno de los suyos y así huir del lugar de los hechos.

El coche de la víctima quedó abandonado en mitad de la calzada, con impactos de bala visibles y sin ningún ocupante. Por su parte, Agentes de la Brigada Científica realizaron una inspección en la zona mientras el Grupo 12 de la Policía Nacional, especializado en secuestros, se ha hecho cargo de la investigación.

Por el momento, no se ha confirmado la identidad del hombre secuestrado ni la de los agresores. Asimismo, la grúa municipal retiró el coche tiroteado, que permanecía en la vía pública tras el incidente.

