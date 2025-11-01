Ahora

Suceso en Madrid

Tirotean un coche y secuestran a su conductor en plena calle en Carabanchel, Madrid

Los detalles El suceso tuvo lugar sobre las 20:45 horas en la calle Antonio López, a la altura del número 65, donde tres vehículos de alta gama habrían embestido a otro.

Agente de la Policía Nacional Agente de la Policía NacionalEP | Archivo
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La Policía Nacional investiga un secuestro que tuvo lugar durante la noche de este viernes en el distrito madrileño de Carabanchel, después de que varios testigos presenciaran un violento choque entre varios vehículos y escucharan disparos.

El suceso tuvo lugar sobre las 20:45 horas en la calle Antonio López, a la altura del número 65. Según informaron a EFE fuentes policiales, tres coches de alta gama habrían embestido a otro vehículo y sus ocupantes habrían comenzado un tiroteo.

Después, varios individuos sacaron a la fuerza al conductor para introducirlo en uno de los suyos y así huir del lugar de los hechos.

El coche de la víctima quedó abandonado en mitad de la calzada, con impactos de bala visibles y sin ningún ocupante. Por su parte, Agentes de la Brigada Científica realizaron una inspección en la zona mientras el Grupo 12 de la Policía Nacional, especializado en secuestros, se ha hecho cargo de la investigación.

Por el momento, no se ha confirmado la identidad del hombre secuestrado ni la de los agresores. Asimismo, la grúa municipal retiró el coche tiroteado, que permanecía en la vía pública tras el incidente.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Pradas desmiente a un Mazón cada vez más acorralado judicial y políticamente que sigue a la suya con un acto en Alicante
  2. Los tres escenarios del PSOE después de que el Supremo haya solicitado investigar los pagos en efectivo del partido
  3. El Gobierno reconoce por primera vez el "dolor" causado por España a "los pueblos originarios" en México: "Hubo injusticia"
  4. La monarquía cumple 50 años sin la presencia de Juan Carlos I: varios escándalos le impiden tener un asiento reservado
  5. 12 años de lucha sin justicia de Manuel y Toñi que perdieron a su hijo en la mina de Ciñera: "No fue un accidente, fue un crimen"
  6. Dolores, la portera que guardó un Picasso pensando que era un paquete de Amazon, pide un abrazo del Rey: "Somos gente de bien"