Risas, gafas y "no me consta": Sánchez sale del paso tras su comparecencia en el Senado

La esperada comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo', estuvo marcada, contra todo pronóstico por unas gafas y una larga cola de bromas. Pese a que era la ocasión perfecta para que el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo tomara la delantera, el jefe del Ejecutivo volvió a salir del paso.

Durante su participación este jueves, el líder socialista tuvo tiempo para bromear acerca del asunto en un contexto que define como "un circo". "Me están preguntado que cuántos iban en el Peugot. Pues depende del día", decía entre risas.

De esta manera, consiguió uno de sus objetivos: sacar de quicio a los 'populares'. Mientras, la portavoz Ester Muñoz consideraba que las respuestas del dirigente fueron "muy reveladoras" y que demostraron "claramente sus debilidades", a pesar de "su disfraz con gafas".

El PP se agarra a los "no me consta"

Los de Feijóo han intentado darle la vuelta y dejar a un lado las famosas gafas de Sánchez para agarrarse a sus "no me consta", su principal arma en este ámbito de acusaciones cruzadas entre el Gobierno.

Para el secretario general del PP, Miguel Tellado, quien tacha la comparecencia del jefe del Ejecutivo como "un espectáculo patético": "'Pedro no me consta' ha quedado más retratado que nunca".

Durante su cita en el Senado, hubo varias preguntas que parece que hicieron sufrir al presidente, empezando por los pagos en efectivo al PSOE. "Sobre cifras no le puedo responder en concreto, fueron absolutamente anecdóticas", sostuvo.

Un día después de sus declaraciones, el Supremo pide investigar la posible vinculación entre esos pagos y la existencia de financiación ilegal porque por ahora, considera el juez, sigue habiendo demasiadas incógnitas. Tellado se pregunta "qué le contarán ahora a la Audiencia Nacional" y asegura que "van a tener que decir algo más que la colección de evasivas de Sánchez".

