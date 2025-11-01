El expiloto de F1 que 'atiza' a la FIA por su injusticia con Alonso en México: "Está mal"

Johnny Herbert le da la razón al bicampeón del mundo después de lo sucedido en el último gran premio. Fernando terminó muy enfadado con el máximo organismo del 'Gran Circo'.

Fernando Alonso fue uno de los pilotos que más descontento salió del Gran Premio de México. Para el asturiano, todo empezó torcido. Especialmente en la carrera donde, en la salida, vio como varios rivales suyos se saltaban la trazada sin sanción alguna por parte de la FIA.

Esa situación enfadó a Alonso de una manera muy evidente. No era para menos. El piloto de Aston Martin estalló por radio tras una primera vuelta en la que rodaba en la decimocuarta posición cuando debía, según él, estar tres posiciones más arriba.

Fernando 'rajó' por radio y tras la carrera donde mostró su desacuerdo con una decisión tomada por la FIA que claramente le perjudicó. Johnny Herbert, expiloto del 'Gran Circo' ha analizado la salida en el GP de México defendiendo la posición de Alonso y dándole la razón.

"Los comisarios suelen hacer la vista gorda porque los neumáticos están fríos y no alcanzan la velocidad óptima, y ​​si ocurre algo, no penalizan. Los pilotos obtuvieron algunas ventajas, pero no se consideraron como tales porque la perspectiva de los comisarios es muy distinta en la primera vuelta. No estoy de acuerdo. Creo que está mal", reconoce Herbert en unas declaraciones recogidas por 'GPBlog'.

Alonso se marchó muy enfadado del Autódromo Hermanos Rodríguez debido a una decisión muy polémica de la FIA. El asturiano terminó abandonando una carrera en la que las decisiones en la salida han generado mucho revuelo en la Fórmula 1.