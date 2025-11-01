España, México, la época colonial y una disculpa: las palabras de Albares convencen a medias a Sheinbaum

Sí, pero... Alberto Núñez Feijóo muestra su rechazo a que el ministro haya hablado de "dolor" e "injusticia" contra "los pueblos originarios" en México, ya que él no se "avergüenza de la historia de su país".

José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores de España, reconoció por primera vez el daño causado por la época colonial española, durante la inauguración de una muestra de arte de mujeres indígenas mexicanas. Albares mencionó el "dolor" e "injusticia" hacia los pueblos originarios, un gesto que México ha solicitado desde hace tiempo. Estas declaraciones llegan después de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiterara la petición de disculpas por el pasado colonial. Sin embargo, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, criticó a Albares, afirmando que no se avergüenza de la historia de España, sino de la gestión actual del Gobierno.

José Manuel Albares reconoció este viernes, por primera vez en cualquier Gobierno de España, el daño causado por la época colonial en nuestro país. Unas disculpas que desde el Partido Popular no se comparten porque "no se avergüenzan de la historia de su país".

Durante la inauguración de la gran muestra de arte de mujeres indígenas mexicanas, llamada 'La mitad del mundo. La mujer en el México', el ministro de Asuntos Exteriores mencionó el "dolor" y la "injusticia" que ha habido hacia los pueblos originarios del país.

"Como toda historia humana, tiene claroscuros. Ha habido dolor e injusticia hacia los pueblos originarios. Hubo injusticia, justo es reconocerlo y lamentarlo. Esa es parte de nuestra historia compartida, no podemos negarla ni olvidarla", ha apuntado Albares. Unas declaraciones que cobran una gran importancia debido a que es la primera vez que desde el Gobierno de España se reconoce el daño causado, algo que México lleva pidiendo desde hace mucho tiempo.

Unas declaraciones que llegan después de que este lunes la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmase que su Gobierno sigue esperando el perdón de España por el pasado colonial que formuló por carta su predecesor, Andrés Manuel López Obrador, al rey Felipe VI y que provocó varios encontronazos entre los dos países.

"Se pida perdón a los pueblos originaros por las violaciones que ahora se conocen como derechos humanos", decía la misiva que España lamentó que se hiciera pública. Pero Obrador obvia lo que cuentan los historiadores: que la conquista de Hernán Cortés sólo fue posible gracias a la alianza que forjó con muchos de esos "pueblos originarios". Porque, cuando Cortés desembarcó en las costas del actual México, apenas tenía 500 soldados.

La civilización azteca llevaba tiempo expandiéndose y generando descontento entre los pueblos a los que sometía. Y, ahí, residió el gran éxito del español: unir a todas esas tribus agraviadas y forjar una gran alianza. Ese gran ejército, en su mayoría indígena, es el que tras muchas y sangrientas batallas logró conquistar Tenochi-tlán, la capital azteca, y acabó con su imperio.

No obstante, y pese a la disculpa, para México esto solo es un primer paso. "Reconocer los agravios, pedir perdón o lamentar y recuperarlo como parte de la historia, engrandece a los gobiernos y a los pueblos, así que enhorabuena por este primer paso", ha reaccionado Sheinbaum.

Eso sí, al que no ha convencido en absoluto Albares con sus palabras es al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha señalado que tiene que ser el Gobierno el que tiene que pedir perdón por su gestión. "Yo no me voy a avergonzar de la Historia de mi país. Me avergüenzo de la actualidad a la que nos condena este Gobierno", ha publicado en su cuenta de X.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.