Ahora

Flores y recuerdos

"No deja de ser una manera de tenerlos aquí": así vive España el Día de Todos los Santos

¿Por qué es importante? El 1 de noviembre miles de familias en España acuden a los cementerios para recordar a sus seres queridos. Entre flores, silencio y recuerdos, la jornada se convierte en un homenaje cargado de emoción y cariño.

El 1 de noviembre es una de las fechas más importantes del calendario en España. Reconocido como festivo nacional, el Día de Todos los Santos es una jornada en la que se rinde homenaje a todos los difuntos.

Muchas familias mantienen todavía la tradición de acudir a los cementerios para recordar a sus seres queridos y llevarles flores como muestra de respeto y amor. "No deja de ser una manera de tenerlos aquí muy presentes con nosotros", explica una mujer.

Ya sea en familia, solos o acompañados de amigos, son muchas las personas que se colocan frente a las lápidas de sus seres queridos para hablar con ellos, guardar un minuto de silencio o recordar los buenos momentos que vivieron juntos.

"Aita siempre llevaba la chapela azul, toda la vida", señala una mujer mientras deja otra chapela en la tumba de su padre. "Iba trajeado, pero siempre con su chapela azul. Ha sido un padre de los de antes: extraordinarios", recuerda emocionada.

"Hoy es un día muy triste, pero bueno, estará contento de ver que hemos venido a verlo", comenta otra señora que acude al cementerio para visitar a su marido, fallecido hace ya tres años y a quien define como "el mejor marido, hermano, padre" y, sobre todo, "mejor abuelo".

