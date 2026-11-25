El bicampeón del mundo de Fórmula 1 ha respondido a las palabras del hermano del Káiser, que afirmó que "el objetivo de la Fórmula 1 no puede ser hacerse cada vez más mayor".

Hace poco más de un mes, sin medias tintas, Ralf Schumacher pidió que Fernando Alonso y Lewis Hamilton colgaran el casco para dar paso a la nueva generación.

"En la F1 tenemos a Hülkenberg que roza los 40 años, Hamilton tiene más de 40, Alonso también. Es maravilloso que los pilotos estén tantos años, pero me parece injusto para la próxima generación", señaló.

"No tengo nada en contra de Alonso, pero el objetivo de la Fórmula 1 no puede ser hacerse cada vez más mayor", añadió.

Pues bien, en una entrevista publicada por Aston Martin, el ovetense ha asegurado que no ve "a nadie superior en la pista" y que se retirará cuando sus reflejos así se lo digan.

"Algunos dicen que la generación más joven necesita un lugar en la F1 y que pilotos como yo y Hamilton debemos dar un paso al lado porque llevamos mucho tiempo en la parrilla", afirmó en referencia a las palabras de Schumacher.

"El automovilismo no funciona así. Me retiraré cuando sienta que ya no voy a correr, no cuando mi pasaporte diga que tengo esta o aquella edad", añadió.

Lo curioso es que el hermano de Ralf, el legendario Michael Schumacher, regresó al 'Gran Circo' en 2010 de la mano de Mercedes con 41 años, la edad que tiene Lewis Hamilton.