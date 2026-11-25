El equipo capitaneado por David Ferrer jugará este jueves frente a Austria, un combinado a priori inferior.

"Al final no han pasado muchos días..."

Ya han arrancado las Finales a 8 de la Copa Davis y este jueves 26 de noviembre España y Austria cerrarán los cuartos de final.

Lo harán a partir de las 17:00 en horario peninsular en la pista central del Unipol Hall de Bolonia (Italia) y los partidos se podrán seguir a través de 'Movistar+'.

Ambos ya conocerán a su hipotético rival en las semifinales y tratarán de cerrar la eliminatoria sin la necesidad de jugar dobles.

En principio, Rafa Jódar y Dani Mérida serán los encargados de jugar individuales, con Marcel Granollers esperando su turno en el caso de tener que decantar la balanza en dobles.

Entre Carlos Alcaraz o Pedro Martínez saldría su compañero, y todo dependerá del estado del tenista murciano, que se resintió del isquio en las ATP Finals de Turín.

Eso sí, ni el murciano ha dejado claro si podrá jugar: "Al final no han pasado muchos días, no he tenido muchos descansos, puedo decir que me encuentro bien, han sido unos días buenos. El entrenamiento en el que he podido tocar bola, obviamente no ha sido lo que se exige en la Copa Davis, pero me he sentido correcto, estoy bien y obviamente tengo confianza plena en cada miembro del equipo. 100% confianza plena: somos un equipo y eso es muy importante".

Este miércoles su entrenamiento se ha limitado a ejercicios puramente de dobles y es posible que Ferrer le reserve para darle descanso en el camino hacia su primera Ensaladera.