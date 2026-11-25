El temor de Carlos Alcaraz ante el nivel de Sinner en tierra batida: "Va a ser realmente peligroso"

El número 3 del mundo ha querido acordarse de su máximo rival, que este martes se sometió a una operación en la rodilla.

En la rueda de prensa previa a las Finales de la Copa Davis en Bolonia, Carlos Alcaraz ha sido el gran protagonista.

No solo por su presencia tras ganar las ATP Finals ni por las dudas en torno a su estado físico, sino por el mensaje que le ha lanzado a Jannik Sinner.

El italiano se sometió a una operación en la rodilla derecha este martes y, en principio, podría volver para la gira de tierra batida.

Y Carlitos ha querido dedicarle unas palabras de ánimo: "Debo decir que el tenis le va a echar de menos, por supuesto. Yo mismo le echo de menos. No nos hemos visto desde abril".

"La decisión de operarse... creo que su equipo y él han tomado la decisión correcta", ha señalado el número 3 del mundo.

Alcaraz no duda que Sinner volverá al máximo nivel: "Es joven, tiene muchos años aún por delante. Estoy seguro de que va a volver aún más fuerte, aún mejor. Tengo muchas ganas de volver a verle entrenando, en pista una vez más".

"Le deseo lo mejor, una pronta recuperación, y espero volver a verle en el circuito pronto y poder hablar con él", ha zanjado.