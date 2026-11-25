Los detalles La mujer critica que el alcalde gobierne con Vox, un partido que niega la violencia machista, y pide no minimizar el maltrato.

Laura, víctima de violencia machista, criticó al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, por gobernar con Vox, un partido que niega la violencia de género. Durante un acto por el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Laura compartió su experiencia, destacando la necesidad de reconocer y combatir la violencia de género. Criticó la minimización y justificación del maltrato y pidió más recursos para las víctimas. Almeida, en respuesta, aseguró que las palabras de Laura le motivan a trabajar más duro para erradicar esta violencia. El evento subrayó la importancia de la protección y el apoyo a las víctimas.

Laura, víctima de la violencia machista, ha criticado ante el alcalde del Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que gobierne con Vox, un partido que niega la violencia de género.

En un acto institucional este miércoles por el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Laura ha dado su testimonio ante las autoridades de la violencia que sufrió por parte de su ahora expareja. Al tomar la palabra, ha aprovechado para mostrar su desacuerdo con que el gobierno municipal esté formado por personas que niegan este tipo de violencia.

"He pensado mucho si venir aquí hoy o no, porque siendo mujer vuestras políticas no me representan. Y menos aún, vuestros aliados en el poder", ha afirmado, en referencia a Vox. "Pero creo que hay cosas que deberían estar por encima de nuestras diferencias ideológicas, el feminismo es una de ellas. Porque la violencia contra las mujeres debería ser una preocupación de toda la sociedad", ha declarado.

La mujer ha asegurado que "si hoy he venido aquí, dejando a un lado mi ideología, mis miedos y hasta mi dolor, es porque quiero que esto deje de pasar". Entre aplausos, ha defendido que la violencia de género no se erradicará mientras se siga "minimizando el maltrato", "justificando al agresor", "cuestionando a las víctimas" y "negando la violencia de género".

Al acto celebrado en Cibeles han acudido miembros del Gobierno municipal y las portavoces de Más Madrid, Rita Maestre; PSOE, Reyes Maroto; y Vox, Arantza Cabello, que el martes afirmó que la violencia de género "cuelga de la ideología de género". El testimonio de Laura ha sido uno de los momentos más emotivos, puesto que ella buscaba "ponerle cara a la violencia de género".

Ha abierto su intervención advirtiendo lo fácil que resulta acostumbrarse a los asesinatos machistas y reconociendo que "hasta yo he llegado a normalizarlo".

La historia de Laura

Laura ha contado su historia que, según ha explicado, empezó como "una relación aparentemente normal". Pasada la primera etapa de enamoramiento, llegaron los celos y el control. Más tarde, las agresiones físicas. Un día, a la salida del trabajo, él la esperaba en el coche, "me cogió del pelo y me estampó la cabeza contra la parte delantera del coche".

En agosto de 2025 se vio "con unas gafas de sol tapándome un ojo morado y acompañándole a él a desintoxicarse", hasta el punto de que, sin darse cuenta, "él había pasado a ser la víctima y yo tenía que ayudarle".

Laura ha dedicado parte de su testimonio al entorno del agresor. Ha dejado claro que la culpa "es únicamente de quien la ejerce", pero también ha apuntado al daño que hacen "sus silencios, sus justificaciones y esa manera de mirar hacia otro lado".

Ha recordado que la familia de su pareja conocía lo que ocurría y lo atribuía a las drogas, y que sus amigos la vieron con las marcas de los golpes sin preguntarle nunca si necesitaba ayuda. Ese contexto explica, según ella, por qué muchas mujeres no se van a la primera, porque cuando llega ese momento ya estaba "demasiado dentro".

"Cuando empiezas a perdonar, empiezas a desaparecer tú", ha redubido ante el auditorio, antes de dirigirse a las mujeres que aún no han salido. A ellas les ha confesado que también volvió "mil veces" y que también llegó a pensar que su pareja era solo "más celoso de lo normal".

Reclama más recursos

Además de relatar su historia, ha pedido más medios para las mujeres que dan el paso, muchas de las cuales dependen "económicamente y psicológicamente de sus maltratadores". En su opinión, "no basta con decirles que denuncien", sino que hay que darles "las herramientas y las oportunidades para que puedan hacerlo y no tengan que volver".

Ha puesto como ejemplo su propio caso, ya que tardó seis meses en recibir atención psicológica. También ha reclamado espacios de protección para las madres y sus hijos, porque "los niños también viven esa violencia, aunque no reciban directamente los golpes", y ha agradecido la labor de psicólogas, trabajadoras sociales y policías, "pero sobre todo a las policías, porque son las que más empatizan con nosotras".

Ha cerrado con un mensaje para las mujeres que no se sienten identificadas con el feminismo: lo único que las separa de haber vivido algo así "es la suerte", y si algún día les ocurre, "todas las feministas vamos a estar ahí para apoyarlas".

Respuesta de Almeida

Justo a continuación, el alcalde ha pronunciado un discurso en el que ha señalado que habrá quien piense que las palabras de Laura le han "sentado mal".

"Por decirlo claro: a mí no me sientan mal, Laura, son un acicate para trabajar aún de forma más dura, para trabajar aún más horas y dedicar aún más recursos para que ninguna mujer tenga que pasar por lo que tú has pasado. Y cuando una víctima habla en esos términos, la obligación que tenemos los servidores públicos y la obligación que tenemos las instituciones es estar en un constante ejercicio de autocrítica y de autoevaluación", ha señalado.

En esa línea, ha agradecido "muy sinceramente esa valentía y esa sinceridad" en el discurso de Laura.

016, teléfono contra la violencia machista

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

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