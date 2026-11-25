Los detalles La jueza Carmen Valvarce admite una querella de Vox y les atribuye delitos de fraude en la contratación pública, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.

La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid ha admitido una querella presentada por Vox contra Leire Díez, fontanera del PSOE, y Juan Manuel Serrano, expresidente de Correos, por presuntas irregularidades en contratos en esta sociedad pública. La jueza Carmen Valvarce ha imputado a ambos por delitos de fraude en la contratación pública, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias. Esta decisión se tomó tras un recurso de apelación de Vox, que revocó la negativa inicial de la magistrada a admitir la querella. Los investigados declararán el próximo 9 de diciembre.

La plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid admite a trámite una nueva querella e imputa a la fontanera del PSOE, Leire Díez, y el expresidente de Correos, Juan Manuel Serrano, por irregularidades en contratos en esta sociedad pública.

En un auto al que ha tenido acceso laSexta, la jueza Carmen Valvarce admite una querella de Vox y les atribuye delitos de fraude en la contratación pública, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.

La jueza ha adaptado esta decisión por orden de la Audiencia de Madrid, que acogió un recurso de apelación de la formación de extrema derecha contra la decisión inicial de la magistrada de no admitir la querella. Ambos declararán como investigados el próximo 9 de diciembre.

Argumenta que "no cabe tal decisión cuando el único medio posible para comprobar la realidad de los indicios adecuados es precisamente la investigación sobre los mismos que configura su objeto".

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