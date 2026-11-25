La manifestación del 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en Madrid.

¿Por qué es importante? En lo que va de año, 47 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas —este mismo miércoles se ha conocido un caso más en Chiclana y se investiga otro en Murcia, aunque aún no están confirmados oficialmente—.

El Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se conmemora este miércoles, 25 de noviembre, con actos con manifestaciones por toda España, marcadas este año por la campaña electoral, pues las políticas de igualdad están en el centro de la confrontación política. En lo que va de año, 47 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas —este mismo miércoles se ha conocido un caso más en Chiclana y se investiga otro en Murcia, aunque aún no están confirmados oficialmente—.

En este contexto, el movimiento feminista volverá a salir a las calles, aunque con manifestaciones separadas en ciudades como Madrid, Barcelona y Sevilla. No obstante, en todas las conmemoraciones que teñirán de violeta las calles de numerosas ciudades estarán muy presentes las elecciones del domingo: las políticas de igualdad se han convertido en uno de los principales ejes del enfrentamiento electoral entre la izquierda y la derecha, que plantea la supresión del Ministerio de Igualdad.

En Madrid, marcha en primer lugar el Foro de Madrid y el Movimiento Feminista a las 18:30 horas desde la confluencia entre las calles de Alcalá y Gran Vía para finalizar en la Plaza de España con el lema "Paremos la barbarie". A esta han acudido Rebeca Torró, secretaria de Organización del PSOE; Óscar López, ministro de Transformación Digital y Función Pública; y Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, quien ha afirmado: "Ni un paso atrás, a tope con las mujeres". Los tres se han colocado tras la pancarta del PSOE, donde desde un altavoz se ha podido escuchar 'Superestrella'.

Torró ha llamado a votar "en defensa propia" y en contra de aquellos que "niegan la violencia machista". Así lo ha dicho en declaraciones a los medios de comunicación minutos antes del inicio de la manifestación, y ha agregado: "Salimos de nuevo a las calles en un día de memoria y de reivindicación". Torró ha afirmado que este 25N es "especial porque quedan cuatro días para las elecciones".

En este sentido, ha hecho un llamamiento a todos los hombres, a los hombres que creen en la igualdad, que creen en la causa feminista". A todos les ha pedido que el domingo "piensen en partidos como el Partido Socialista Obrero Español —que es quien defiende los derechos de las mujeres y los protegen—, y no en esos partidos que niegan la violencia machista, esos partidos que además abrazan a la violencia machista para terminar arrebatando nuestros derechos y nuestros avances". Mientras, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha participado en la marcha de Valladolid, su localidad natal.

Media hora después, en la capital ha salido Comisión 8M, desde Neptuno hasta Sol, con el lema "Contra las violencias machistas: derechos, vivienda y feminismo antifascista". En esta ha participado la candidata a la Presidencia del Gobierno de Frente Amplio, Ada Colau.

En Barcelona también hay dos concentraciones. Miles de personas han salido para denunciar los feminicidios, así como el racismo y el fascismo vinculado a la violencia machista. La plataforma Novembre Feminista ha convocado en la plaza Universitat la principal manifestación, a la que han asistido el grueso de las entidades feministas y representantes de los principales partidos políticos.

En paralelo, la entidad Feministes de Catalunya, que forma parte de la Coordinadora Movimiento Feminista de Barcelona, ha celebrado junto con Somos Ellas una concentración a parte, en la plaza Sant Jaume, que es donde terminará la principal manifestación de la capital catalana. "Feministas antifascistas contra la violencia machista", "El fascismo no pasará" y "Ni mudas ni cómplices" son algunos de los carteles que se han exhibido en la plaza Universitat al inicio de la manifestación central.

En esta céntrica plaza barcelonesa, se ha leído uno a uno, por orden de edad, los nombres de las mujeres asesinadas por la violencia machista. Las manifestantes, muchas de ellas con banderas lilas, han lanzado gritos como "No es un hecho aislado, es el patriarcado", "La noche es nuestra, ninguna agresión sin respuesta" o "Viva la lucha feminista".

Marchas por toda España

Más allá de estas ciudades, miles de personas se manifiestan por toda España este miércoles. En Castilla y León, las nueve provincias acogen protestas, como Ávila, donde el Movimiento Feminista marcha bajo el lema "No hay murallas para el feminismo" desde el jardín de San Roque y con final en la plaza del Mercado Chico.

Burgos también alberga una marcha promovida por la Coordinadora Feminista, a las 20.00 desde la plaza del Cid y final en la plaza Mayor, con el lema "Ante el machismo y el fascismo, más feminismo". El Movimiento Feminista de Salamanca también moviliza a la ciudadanía salmantina en una cita en la plaza de la Concordia, con el lema "Pase lo que pase, ni un paso atrás".

En Andalucía también hay concentraciones en las ocho capitales. Sevilla y Almería acogen dos marchas con convocatorias y recorridos distintos, mientras que en Granada las dos plataformas feministas han acordado salir juntas. Córdoba, Huelva y Málaga tienen una única manifestación convocada en sus capitales, y en Cádiz y Jaén se han programado concentraciones.

Por su parte, en Baleares, el movimiento feminista vuelve a manifestarse por separado en Palma, en el cuarto año consecutivo que el Moviment Feminista de Mallorca y la Coordinadora Transfeminista de Mallorca organizan marchas por su cuenta.

Por otro lado, en Galicia, el movimiento feminista vuelve a lanzarse a la calle para clamar contra la violencia machista. Así, Santiago de Compostela alberga una manifestación unitaria contra la violencia machista, que partirá de la Praza 8 de Marzo a las 20:00 horas bajo el lema "Contra las violencias machistas, lucha transfeminista".

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