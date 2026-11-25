Los de Flick, que no lograron dejar la portería a cero, pasaron por encima del Sabah con goles de Adeyemi, Gabriel Jesús y Gordon por partida doble.

Sin apenas sobresaltos y con un control total del esférico, el FC Barcelona ha salido 'ileso' de su encuentro en Azerbaiyán ante el Sabah.

Lo cierto es que los locales avisaron en el 8' con un disparo que repelió Joan García, pero el monopolio de la posesión terminó con Gordon abriendo la lata a falta de 15 minutos para la final del primer tiempo.

El inglés aprovechó un balón muerto en el área pequeña y repitió la misma jugada a los cinco minutos de empezar el segundo acto.

Apenas transcurrieron tres minutos hasta que Adeyemi, tras un gran pase de Balde, puso el 0-3 en el luminoso.

Con el partido sentenciado, el Sabah se abrió y Gabriel, también tras recoger un rechace, se unió a la cuenta goleadora consumida la hora de encuentro.

Lo que probablemente no le gustó a Flick es que su equipo no dejara la portería a cero con el tanto de Mickels, pero el Barça, con 12 puntos, se asienta en la zona de clasificación directa.